Voces de protesta contra el cónclave 'tory' Un manifestante exhibe un cartel en una marcha 'antibrexit' ayer en Mánchester con motivo de la conferencia anual conservadora. :: afp I. GURRUCHAGA MÁNCHESTER. Lunes, 2 octubre 2017, 00:41

En contra del 'brexit', de la austeridad, de los recortes en la sanidad pública, del 'fracking',... La conferencia anual conservadora suele ser el destino de manifestantes cuando el partido está en el Gobierno, pero este año ha forzado a la Policía de Mánchester a crear un dispositivo de seguridad sin precedentes. También para evitar que los delegados 'tories' sean insultados o escupidos, como en anteriores ediciones en esta comarca.

En Brighton, donde se congregaron los laboristas el pasado fin de semana, hubo una manifestación de izquierdistas descontentos con el secretario general del partido, pero los conservadores atraen a muchas más causas. 'Colgad a los 'tories'', decía una pancarta pegada a un puente en Salford, la ciudad colindante. «Son nazis», replicó el diputado conservador Michael Fabricant.

La bautizada como 'Marcha Nacional contra el 'brexit'' quería congregar a 30.000, pero el día era gris y amenazaba lluvia. O quizás el reclamo no era suficiente. Menos de 5.000 recorrieron la ciudad. Habían cogido trenes en Stoke-on-Trent, por ejemplo, la 'capital del 'brexit'', donde votó el 70% en favor de la marcha de la UE. Gente por encima de los cincuenta años, que dice que se 'siente' europea.

En una plaza se había montado un escenario por el que desfilaron oradores. El filósofo A. C. Grayling, con su extraordinaria melena, australiano militante de esta causa. El exdirector de comunicación de Tony Blair cuando era primer ministro, Alastair Campbell, que interpretó con la gaita escocesa una versión del himno a la alegría, himno de la UE, en el que la letra, proyectada en una pantalla, incluía el verso 'Boris Johnson (ministro de Exteriores) es gilipollas'.

El líder de los Liberal-Demócratas, sir Vince Cable, decía después de su intervención que no está seguro de si habrá o no acuerdo entre el Gobierno británico y la UE. Pero quiere que Theresa May se comprometa a someter un futuro acuerdo al conjunto de la población, en un nuevo referéndum que incluya la opción de votar 'exit' del 'brexit'.