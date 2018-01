«En Venezuela no va a haber elecciones limpias» Felipe González asegura que Nicolás Maduro no va a entregar el poder y hará elecciones con el opositor que él considere adecuado R. C. MADRID. Jueves, 18 enero 2018, 00:29

El expresidente del Gobierno Felipe González instó ayer a la Unión Europea a aplicar sanciones individuales a dirigentes venezolanos. También pidió que se «congelen sus fortunas» al margen del diálogo entre el gobierno y la oposición, pues «no va a haber elecciones limpias» en ese país. González denunció que el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro no habla de democracia en ese diálogo, comenzado en junio de 2016 en Santo Domingo, sino de paz y concordia.

El expresidente espera que nadie de la oposición reconozca la «fraudulenta» asamblea nacional constituyente, como demanda el gobierno, y que el Grupo de Lima se mantenga firme en esta cuestión. «Maduro no va a entregar el poder y, si hay elecciones, será porque elige al opositor adecuado para enfrentarse a él y no dará garantías para unas elecciones limpias. Olvídense, eso no ocurrirá», explicó González, que participó en el Foro de la Nueva Comunicación en Madrid, donde también intervino el presidente editor del diario 'El Nacional' de Venezuela, Miguel Otero.

También denunció las acciones de Maduro contra la libertad de prensa y afirmó que la muerte del expolicía Óscar Pérez fue el «asesinato» de un «opositor real», a pesar de que dijo que se quería «rendir». «Es un gobierno asesino que lo condenó a muerte», enfatizó Otero al referirse a la operación del lunes pasado -con varios muertos- de las fuerzas de seguridad contra un grupo liderado por Pérez, que se rebeló contra Maduro en junio pasado.

Horas después de las declaraciones de González, la UE entró en acción. Los Veintiocho tienen previsto aprobar hoy sanciones contra altos cargos del Gobierno venezolano por la «represión», que implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario, informa Efe. El asunto se incluyó como un nuevo punto en la agenda de la reunión de embajadores de los Estados miembros de la UE.