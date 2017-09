«Tendremos Venecia a nuestros pies; si sólo es eso será perfecto» Fernando Samaniego, propietario de Miami Apartment Rentals, relata las horas previas a la llegada del huracán Irma LUIS SÁEZ MIAMI. Domingo, 10 septiembre 2017, 00:29

«Vamos a tener una Venecia a nuestros pies pero si sólo es eso, perfecto. Ahora mismo me siento como Will Smith en la película 'Soy leyenda'. En las calles no ves coches, no ves gente...». Es el testimonio que anoche nos proporcionaba Fernando Samaniego, ex director general de Nueva Rioja y hoy propietario y director de Miami Apartment Rentals. El es uno de los escasos residentes del estado de Florida que ha decidido permanecer en la ciudad a la espera de la llegada del Huracán Irma.

«Vivimos en el piso 22 en uno de nuestros apartamentos y esperamos la llegada en cinco horas del huracán. Creo que estamos preparados. Nuestro edificio dispone de cristales antihuracán de segunda generación, que aguantan vientos sostenidos de hasta 175 millas por hora (unos 280 kilómetros por hora)», nos relata en conversación telefónica. Por fortuna, las predicciones habían rebajado la fuerza inicialmente prevista.

Fernando Samaniego ha observado por completo las recomendaciones habituales de las autoridades para estos casos: alimentos, agua embotellada, la bañera llena de agua, linternas, baterías... Hay que estar preparados por si el nivel del agua inunda las calles y hubiera que permanecer dentro de la vivienda durante varios días. «De las paredes hemos descolgado las cosas pesadas y desenchufado los televisores, el router... Hay equipos de vigilancia externos para prevenir saqueos, pero evidentemente si hay cortes eléctricos o de suministros básicos nadie va a trabajar estos días en su reparación.

Lejos de su Rioja Alavesa natal y del Logroño que conoció hace dos décadas, Fernando Samaniego se muestra satisfecho de su estancia actual en Miami: «Pese a las circunstancias, es una ciudad es privilegiada. Nuestros apartamentos tienen unas vistas excepcionales y desde aquí observo a diario Brikell Key, nuestro pequeño Manhattan, Brikell Avenue y el Brikell City Center, un centro comercial en altura que ocupa tres de las plantas de un edificio».

Propietario de varios apartamentos de lujo y alquiler, Samaniego recibió días atrás un 'mandatory evacuation' u orden de evacuación. No es obligatoria, pero la autoridad se exime de responsabilidad ante su incumplimiento. «Hice de taxista y trabajé con varios compañeros para realojar a los inquilinos más débiles en los apartamentos más preparados de que disponemos. De repente, ayer, el alcalde pidió la evacuación total, pero ya se hacía difícil la salida ordenada de la ciudad, las habitaciones de los mejores hoteles estaban ocupadas y la gasolina se hacía difícil. Así que concluimos los preparativos de recluirnos ante la llegada del huracán».

Prosigue Samaniego con su relato, apenas a unas horas del desenlace: «Obviamente no nos hemos podido marchar porque teníamos que ocuparnos de nuestros clientes y espero que nadie tenga problemas. Parece ser que al final el centro del huracán se desvía y podría ser que Miami sólo sufriera una subida del agua de dos metros. La ciudad está hermosa y es posible que el huracán le deje heridas, pero confío en que no haya daños personales».

«A nuestros clientes les hemos dotado de agua y alimentos y les hemos transmitido las recomendaciones precisas. Las ventanas disponen de cristales duros como el acero incluso en los pisos más altos donde el viento sopla 50 kilómetros más fuerte. También les hemos instalado colchones fuera de los apartamentos, junto al hueco de la escalera, donde la estructura es la parte más sólida del edificio».