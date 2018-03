Uribe recupera el control de Colombia

Los resultados de la doble cita con las urnas que vivió el domingo Colombia -las legislativas y las interpartidistas para definir candidatos presidenciales del centroderecha y el centroizquierda- evidencian la profunda división en el país. También que el expresidente Álvaro Uribe es el político más valorado con el apoyo de 800.000 ciudadanos y que la FARC, el partido surgido tras la renuncia a las armas de la guerrilla homónima, suscita un elevado nivel de desconfianza, como lo demuestra el hecho de que no logró alcanzar el umbral requerido para acceder al Parlamento por vía electoral. No obstante, disfrutará de diez escaños -cinco en el Congreso y cinco en el Senado- gracias a que ya estaban garantizados en los acuerdos de paz. De los dieciséis partidos políticos inscritos, siete no obtuvieron ninguno de los asientos del hemiciclo en juego, 172 para el Congreso y 108 al Senado.

Los comicios destacaron la fuerte remontada del Centro Democrático (CD) fundado por Álvaro Uribe y de Cambio Radical (CR), el partido de Germán Vargas Llera, exvicepresidente de Juan Manuel Santos. CD fue la lista más votada al atraer más de 2,5 millones de papeletas de los más de 36 millones posibles en esta consulta que determina el poder legislativo para los próximos cuatro años. En la Cámara alta obtuvo 19 escaños, uno menos que en los comicios de 2014 y sin que hayan podido hacerse con un hueco sus principales líderes. Mejor el fue en el Congreso, donde se erige como primera fuerza con 32 parlamentarios, al sumar trece nuevos. A CR también le fue muy bien en ambas cámaras. Se queda con 16 senadores -siete más- y 30 congresistas -quince más-.

Revés para el Gobierno

La suerte fue esquiva para el gubernamental Partido de la U, que se dejó siete y doce diputados en la jornada electoral, lo que le coloca en el quinto lugar de las preferencias de los colombianos. Tampoco les fue bien a Partido Conservador y Partido Liberal, pues ambos pierden tres senadores, y cinco y cuatro diputados, respectivamente. De todas formas, juntos suman el nada despreciable porcentaje del 45% del Legislativo.

Quienes experimentan un ascenso considerable son los partidos de centroizquierda, como Alianza Verde a la cabeza. Liderado por Antanas Mockus, alcanzó diez legisladores y pasó de tres a nueve senadores. El Polo Democrático, mantiene sus cinco escaños de la Cámara baja y pierde uno en la Alta, una cifra muy similar a los votos conseguidos por Decentes. En conjunto suman el 20% del Parlamento.

Las legislativas se cerraron con denuncias de falta de papeletas en algunos colegios electorales. Sin embargo, Juan Manuel Santos minimizó las irregularidades e insistió en que estos comicios fueron los «más seguros» y «transparentes». El presidente celebró asimismo el respeto del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla de Colombia, a la jornada y anunció el reinicio del diálogo de paz que se mantiene abierto en Ecuador.

Ayer, una vez conocida la composición del Parlamento, ya se lanzó también el pistoletazo de salida para las presidenciales del 27 de mayo, en la que competirán ocho candidatos. Entre ellos aparecen como favoritos la exsenadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Bogotá, Petro, e Iván Duque, por el Centro Democrático.