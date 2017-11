Fabian Picardo: «El 'Brexit' nos quita la libertad de movimiento en la UE» Picardo, ministro principal de Gibraltar. / Marcos Moreno (Afp) Los políticos norirlandeses interrogan al líder gibraltareño para entender su futura frontera IÑIGO GURRUCHAGA Londres (Reino Unido) Miércoles, 15 noviembre 2017, 13:09

"¡Qué daría yo por cuatrocientos kilómetros más!", ha exclamado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, expresando las restricciones que la geografía del Peñón impone a su desarrollo. "¡Y qué daría yo por eliminar 180 cruces fronterizos!", ha respondido el diputado por el este de Londonderry, Gregory Campbell, para expresar la suya por el rompecabezas que plantea el 'Brexit' a la Irlanda dividida.

Picardo había sido convocado a comparecer ante el comité de Irlanda del Norte de la Cámara de los Comunes de Londres, para ser interrogado por los diputados que lo componen sobre las similitudes y las diferencias entre la situación fronteriza en el nordeste de Irlanda y la de Gibraltar. El ministro principal recordó en primer lugar las afinidades: su padre fue evacuado a Ballymena durante la Segunda Guerra Mundial.

Según la historia constitucional de Gibraltar escrita por el viceministro principal, Joseph García, que también estaba presente, los evacuados a Irlanda del Norte escribieron con tal brío contra el clima, la alimentación y su alojamiento que los familiares que recibieron sus cartas exigieron respuesta al Gobernador militar. Ese sería el embrión del autodeterminismo gibraltareño y de la marimorena diplomática desde entonces.

Los políticos norirlandeses tienen hacia los gibraltareños mucha simpatía, pero los datos ofrecidos por Picardo los han enfriado. La frontera entre Gibraltar y España tiene 1.2 kilómetros, un puesto para personas y otro para comercio; la de Irlanda, 400 kilómetros y unos 200 cruces fronterizos. Gibraltar nunca ha pertenecido a la unión aduanera y la verja es un cruce fronterizo Schengen, porque no pertenece a esta estructura. Los controles son necesarios.

A los políticos norirlandeses les ha interesado mucho la descripción de la tecnología que utiliza Gibraltar para sus controles fronterizos en un movimiento de unas 13.000 personas entre las 7.30 y las 9.30 de la mañana. Comprueba en tiempo real identidades sospechosas mediante 15 cámaras de alta resolución en el paso de personas y de 17 para identificación de matrículas en el paso de vehículos.

"El ingrediente principal para que funcione es la buena voluntad", dijo Picardo. Los norirlandeses creen que su relación con Dublín, que tras el Acuerdo de Belfast de 1998 modificó los artículos 2 y 3 de su Constitución, que reivindicaban la soberanía sobre Irlanda del Norte, son mejores que las que existen entre Gibraltar y Madrid. Picardo ha resaltado que el entendimiento humano muy extendido choca siempre con la disputa sobre soberanía para extender la cooperación.

Mejor equipada

Otra diferencia que subrayó Picardo es que la economía de Gibraltar se basa en los servicios; en particular, financieros, seguros y apuestas en internet. Importa sus alimentos y bienes de consumo de España o de Reino Unido. La línea entre las dos Irlandas es cruzada media docena de veces cada día por camiones en el proceso de producción de una botella de Bailey's. Es un comercio de ganadería, agricultura y bienes industriales.

"Lo único que perdemos es la libertad de movimientos", dijo Picardo. A los norirlandeses les ha prometido el Gobierno de Londres que no habrá una frontera 'dura', que será 'sin fricción'. Pero nadie ha explicado cómo se evitan controles fronterizos parecidos a los de Gibraltar, en los casi doscientos cruces fronterizos, si la República del sur sigue en la unión aduanera y e Irlanda del Norte se va con Reino Unido fuera de ese espacio arancelario común.

Han preguntado a Picardo la razón por la que Gibraltar no entró en la unión aduanera cuando Reino Unido lo hizo, en el momento de acceso a la antigua Comunidad Económica Europea (CEE), en 1972. "Porque no teníamos frontera con Europa", les recordó. España no estaba en la Europa comunitaria y había cerrado la verja. Gibraltar, aislada, desarrolló un sistema sin IVA y con impuestos a la importación, y está mejor equipada que Reino Unido para el 'Brexit'.