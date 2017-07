Ámsterdam abre su primer centro para refugiados problemáticos Una calle de Ámsterdam. / Jan Hennop (Afp) Tendrán que limpiar, preparar la comida y cooperar con el mantenimiento de las instalaciones EFE Ámsterdam (Países Bajos) Domingo, 30 julio 2017, 18:51

El Ayuntamiento de Ámsterdam ha puesto en marcha un centro de asilo de alta seguridad y con supervisión estricta para aquellas personas con estatus de refugiado que se comporten de forma agresiva.

"El EBTL (Ubicación de Vigilancia y Supervisión Adicional) es un centro para la recepción de refugiados que han causado problemas en los centros de asilo habituales. Estos problemas pueden ser: intimidación, destrucción, agresión o violación repetida de las reglas", explicó el Consistorio de la capital neerlandesa.

La COA (la agencia de recogida de solicitantes de asilo) dirigirá el centro, que estará operativo durante los próximos dos años, según acordó el municipio con el Gobierno central. "La COA ha dicho que hay una necesidad real de este tipo de instalaciones y estamos encantados de ayudarles", añadió un portavoz municipal.

En declaraciones a la prensa, el portavoz agregó que Ámsterdam cree que es "importante que los solicitantes de asilo puedan vivir y trabajar en condiciones decentes".

Las instalaciones estaban ocupadas antiguamente por el Transformerweg, un centro para menores de la capital holandesa, aunque en los últimos años ha permanecido cerrado. Los residentes de este nuevo centro serán sometidos a un régimen con menos libertad de movimiento y una supervisión más estricta, precisó el Ayuntamiento. También habrá vigilancia durante las 24 horas del día y cámaras de videovigilancia instaladas en las zonas comunes.

Los refugiados podrán salir del centro a pasear, pero para reducir su movilidad, y como parte de las nuevas restricciones, tendrán un programa de día y unas reglas que deberán seguir. Durante su estancia en estos centros, contarán con un "programa obligatorio para modificar el comportamiento e influir positivamente en las personas", según la COA, que comienza a las 08:00, cuando se despierta a los residentes, y termina al final de la tarde.

Habrá obligación de informar diariamente de la hora de salida y entrada, y deberán regresar al centro como muy tarde a las 22:00, hora en la que se cerrarán las puertas y todo el mundo deberá estar dentro. Los residentes tendrán que limpiar, preparar la comida y cooperar con el mantenimiento de las instalaciones. También se ofrecerán algunas actividades en grupo y diferentes deportes para los solicitantes de asilo.

La COA, que pretende abrir otros dos centros similares en el país, explicó que busca "reintegrar" a los solicitantes de asilo de otros locales que mantengan una actitud agresiva o amenazante, destrocen las instalaciones o discriminen a los homosexuales.

El Ayuntamiento subrayó, en una nota, que este centro no está diseñado para aquellas personas que hayan sido condenadas por un delito o tengan problemas psiquiátricos. "En el momento en que alguien rompa la ley de forma seria, como cometer un delito sexual, no será transferido a un EBTL. Esa persona será procesada y encarcelada. Un EBTL no es una prisión", agregó el Consistorio. Añadió que el objetivo es que "los habitantes de los centros de asilo sepan" que están siendo "vigilados" y que la existencia de un EBTL tenga un "efecto preventivo" para que los más problemáticos "se lo piensen dos veces antes de cometer un delito".

La COA se hará cargo de todo lo relativo a este nuevo centro y, por tanto, será quien determine quién o cuándo un solicitante de asilo deberá ser transferido al EBTL. "Deseamos dar una señal de que no toleraremos ciertos comportamientos", afirmó en una nota.

El EBTL, que abrirá sus puertas a partir de septiembre u octubre, tiene espacio para unas cincuenta personas, que podrán permanecer en este nuevo centro durante un máximo de tres meses consecutivos. "Al reunir a todos los refugiados problemáticos en un mismo lugar, el problema será más manejable. Ahora la policía tiene que ir centro por centro, en todo el país, para lidiar con problemas provocados por solicitantes de asilo. Este centro ahorrará mucho esfuerzo", concluyó el municipio.