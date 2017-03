Rajoy recuerda a May la posición «unitaria» de la UE frente al 'Brexit'

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recordó en una conversación telefónica con su homóloga británica Theresa May que la UE negociará el acuerdo sobre el Brexit de manera unitaria, indicaron a AFP fuentes del gobierno español.

May llamó este jueves a Rajoy, "para comentar la carta de notificación del Reino Unido a la Unión Europea sobre el 'Brexit'", como indicó el propio Rajoy en Twitter.

En esa conversación, que se desarrolló "cordialmente" según una fuente gubernamental, Rajoy reiteró "el apoyo" de España a Michel Barnier, encargado por la Comisión Europea para negociar la nueva relación entre Londres y los 27 países restantes de la Unión.

En ese sentido, Rajoy incidió en "la posición unitaria de la UE respecto a la negociación", y la necesaria "integridad de las cuatro libertades de la Unión Europea", añadió esta fuente del gobierno español.

Rajoy insiste desde hace meses en que en la negociación de la nueva relación entre Londres y el bloque las cuatro libertades de la UE (circulación de personas, bienes, servicios y capitales) "van juntas". De esa manera argumenta que el Reino Unido no puede elegir quedarse con una de esas libertades, por ejemplo la de libre circulación de bienes o servicios, y desechar otra, la de circulación de personas.

España no ha dejado de manifestar su preocupación por la incertidumbre que afrontan sus ciudadanos en el Reino Unido, al menos 130.000. El miércoles, el ministro de Exteriores Alfonso Dastis insistió en que "hay que acordar esta cuestión cuanto antes, y no hacerla rehén de otras cuestiones".

A su vez, España acoge la mayor comunidad de expatriados británicos del mundo, al menos 300.000, un número que asciende a un millón si se incluye a quienes pasan parte del año en este país.

En la conversación con May, Rajoy reiteró por otro lado que a pesar del 'Brexit' la UE quiere avanzar en su proyecto de integración, tal y como expresaron los miembros del bloque al celebrar la semana pasada el 60º aniversario del Tratado de Roma, precursor de la actual Unión.

Niega el fin a la cooperación en seguridad

El ministro británico responsable del 'Brexit', David Davis, ha asegurado que Reino Unido no buscaba amenazar a la Unión Europea cuando señaló que la cooperación en materia antiterrorista se podría ver debilitada si no logra un acuerdo global de salida del bloque comunitario.

La primera ministra británica, Theresa May, activó este miércoles el proceso para negociar la salida de la Unión Europea con el envío de una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que afirmaba que la cooperación en materia de seguridad podría verse perjudicada si el país salía del club sin haber cerrado un nuevo acuerdo con la UE.

"Eso no es una amenaza", ha afirmado Davis, en declaraciones a la cadena de radio de la BBC. "Esa es una declaración sobre el hecho de que esa posibilidad sería perjudicial para todos si no logramos un acuerdo. Es un argumento para conseguir un acuerdo", ha afirmado. "Estamos buscando un acuerdo integral que incluya el comercio, la seguridad, todos los aspectos de nuestra relación actual e intentar mantener muchos de los beneficios para todos", ha explicado el ministro responsable del 'Brexit'. "Lo que creo que es un argumento perfectamente razonable y no en ningún sentido una amenaza", ha subrayado.

"Inconvenientes" para los gibraltareños

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, prevé que los gibraltareños tendrán "algunos inconvenientes más" cuando Reino Unido salga de la UE, pero ha dejado claro que no está previsto que haya cambios en la Verja.

El ministro ha explicado que, dado que Gibraltar no pertenece a la UE, ya hay "un puesto de control y vigilancia" y "eso no tiene por qué sufrir muchos cambios después de que el Brexit se materialice. "Esos controles van a seguir, no pretendemos amenazar con nada especial", dicho en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press.

Con todo, ha añadido que, aunque "depende del régimen" que se negocie, "es verdad que no van a tener la libre circulación ni la libertad de establecimiento de la que disfrutan hasta ahora", de manera que "es previsible que no sea exactamente igual", sino que "tengan algunos más inconvenientes más de los que tienen ahora".

En opinión de Dastis, a los residentes de Gibraltar se les puede extrapolar el análisis general de que "se está mejor dentro de la UE que fuera", pero ha subrayado que el Gobierno español quiere ser "generoso" y está dispuesto a hablar con Reino Unido sobre la situación de la colonia.

De hecho, ha precisado que, puesto que su interés es salvaguardar el interés de los españoles que viven en el Campo de Gibraltar y trabajan en el Peñón, su enfoque para la negociación será "pragmático y constructivo".

Sobre el conjunto de la negociación para el Brexit, Dastis ha puntualizado que la posición de negociar de forma "secuencial", primero la separación y luego los términos de la relación futura es la posición del conjunto de la UE, no sólo de Alemania.

Además, ha dejado claro que no cree que la primera ministra británica, Theresa May, "vaya deliberadamente a poner en cuestión la cooperación en materia de seguridad" entre Reino Unido y sus socios europeos.

Así, cree que las palabras recogidas en su carta, en las que afirmaba que un Brexit sin acuerdo supondría un "debilitamiento" de la cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo, responden más bien a unas "primeras escaramuzas que hasta cierto punto son lógicas al principio de cualquier negociación".

Dastis ha admitido que todo apunta a que una de las cuestiones complicadas va a ser "el finiquito", aunque la cifra está aún por definir y, además, habrá otras cuestiones complejas. En todo caso, ha recalcado que los propios británicos han dicho que tienen voluntad de seguir colaborando con la UE "en pos de un orden liberal, abierto y basado en reglas".

En cuanto a la posición española, ha insistido en que una de sus principales motivaciones en la negociación será asegurar el mejor trato posible a los ciudadanos españoles después de la retirada. Además, ha avisado de que mientras duren las negociaciones Reino Unido no puede limitar la libre circulación de personas, porque mientras sigan siendo miembros tienen sus derechos y obligaciones.