Detienen a un hombre que circulaba a gran velocidad en Amberes con armas en su coche

No hay tregua. Si ayer Bruselas conmemoraba el primer aniversario de la matanza del 22-M y Londres volvía a sufrir el azote del terrorismo yihadista, hoy, la ciudad belga de Amberes pudo sufrir un atentado similar el sufrido en la capital británica. Así lo ha confirmado la Fiscalía Federal del país, que anunció la detención de un hombre que circulaba a"gran velocidad" por el centro de la ciudad que tuvo que ser interceptado después de "poner a varios peatones en peligro". No hay heridos. En el registro posterior, la Policía comprobó que portaba en su interior varias armas blancas, un fusil y un bidón con un producto que aún no ha sido identificado.

Los hechos ocurrieron a las 10.45 horas, en el entorno de la calle Meir. En un primer momento, según la Fiscalía, fue el Ejército el que intentó interceparle pero logró escapar hasta que fue finalmente inmovilizado por el cuerpo de acción rápida de la Policía. El detenido se llama Mohamed R, nació el 8 de mayo de 1977 y es de nacionalidad francés. El Ministerio Público no ha querido confirmar si tiene antecedentes por radicalización, escudándose en la necesidad de 'proteger' la actuación policial. Lo que sí dice es que "a tenor de lo courrido ayer en Londres", ha decidido asumir ella las riendas de la investigación, lo que sugiere el origen terrorista.

El hombre detenido era conocido por delitos menores por las autoridades francesas pero no estaba fichado por su vinculación con el terrorismo, según ha informado la cadena belga RTBF.

El presidente francés, François Hollande, ha confirmado que el detenido en Amberes buscaba "matar" o provocar "un acontecimiento dramático" y ha admitido la necesidad de mantener "una gran vigilancia" y movilizar "todas" las fuerzas en declaración a la prensa en el Salón del Libro en París.

"En Amberes ha habido una tentativa, parece, de un nacional francés con un cierto número de armas, que podría tener en su maletero, que buscaba matar o en todo caso provocar un acontecimiento dramático, aunque competerá a los jueces expresarse al respecto", ha explicado el mandatario galo. "Debemos mantener una gran vigilancia y movilizar todas nuestras fuerzas", ha remachado.

Según la cadena RTBF, el conductor estaría bajo la influencia del alcohol y su estado no ha permitido todavía a la Policía belga interrogarle.