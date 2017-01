El embajador británico ante la UE dimite tres meses antes de la negociación del Brexit

El embajador británico ante la Unión Europea, Ivan Rogers, considerado demasiado pesimista por los pro-Brexit, ha dimitido a falta de tres meses del inicio esperado de las negociaciones de ruptura con Bruselas, ha confirmado una fuente próxima.

Rogers llevaba en el cargo desde noviembre de 2013 y se desconocen las causas de su renuncia, pero según medios británicos su relación con los partidarios del Brexit en el gobierno se habían deteriorado. "El pesimista Rogers, que advirtió que el Brexit podría tardar 10 años, dejará su cargo (...) ¡Muy bien, es la hora del optimismo!", afirmó Leave, una de las organizaciones tras la victoriosa campaña para abandonar la UE en el referéndum del 23 de junio.

Así, en diciembre, el portavoz de la primera ministra Theresa May tuvo que salir al paso de unas previsiones pesimistas atribuidas a Rogers e insistió que el Reino Unido podrá negociar su salida y un acuerdo comercial con Bruselas en dos años.

Según la BBC, Rogers había advertido al gobierno que los otros 27 Estados miembros no esperan tal acuerdo hasta mediados de los 2020, y que además podría ser rechazado por alguno de los parlamentos nacionales, que tienen que ratificarlo este tipo de tratados. "Es el embajador reflejando los puntos de vista que le expresaron otros, que es una de las tareas de los embajadores", dijo el portavoz del ejecutivo.

May prometió notificar oficialmente la salida de la UE en marzo de 2017 a más tardar, lo que abrirá un periodo de dos años de negociaciones para abandonar las instituciones comunitarias y el mercado único, a menos que se decida que puede conservar una parte de sus actuales beneficios.

El portavoz del comité parlamentario sobre el Brexit, el laborista Hilary Benn, dijo en la BBC que la dimisión "no es buena" para el Reino Unido porque necesita gente experimentada.

Aled Williams, que fue portavoz de Rogers y ahora trabaja de consultor en la capital europea, escribió en Twitter que la dimisión es "una gran pérdida. No hay muchos británicos que conozcan las interioridades de Bruselas mejor que Sir Ivan". "Su dimisión no es una sorpresa para quienes trabajan con él", dijo a la AFP un diplomático europeo bajo anonimato. "Era muy competente, pero no estaba convencido de la decisión del Brexit y la línea del gobierno británico, que llevará al Reino Unido a una zona de incertidumbre peligrosa".

Rogers inició su carrera de funcionario en el Tesoro y era respetado en medios europeos. Más que ser el eurófilo descrito por sus detractores, fuentes europeas lo describieron como un diplomático realista.

La filtración de sus advertencias sobre los plazos del Brexit fue interpretada por fuentes diplomáticas británicas como una puñalada para forzar su salida.