Trump ve reforzada su imagen gracias a la dureza con Kim Jong-un Donald Trump. :: reuters Dice haber logrado que Pekín prohíba a sus bancos hacer negocios con Corea del Norte MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL NUEVA YORK. Viernes, 22 septiembre 2017, 00:59

Si hay algo que importa a Donald Trump son los 'ratings'. En televisión batió récords de audiencia con su reality show 'The Apprentice', donde el público disfrutaba viéndole humillar a jóvenes aprendices con sus abruptos «You are fired!» (¡Estás despedido!). En la vida real las cosas pueden no ser tan diferentes. Sus índices de aprobación como presidente cayeron en picado durante sus primeros meses en la presidencia, hasta que se puso farruco con Corea del Norte.

El mes pasado tocó fondo con un 38%, tras su tibieza con los racistas de Charlottesville (Virginia), pero se estabilizó en cuanto se llevó la mano a las pistolas con Kim Jong-un. En la última semana incluso ha remontado dos puntos y medio hasta pasar del 40%. Sigue siendo la cifra más baja que haya tenido ningún presidente estadounidense a estas alturas de su primer año de gobierno, pero no hay que olvidar que quien le sigue en la lista es Bill Clinton, que acabó como el más popular de todos los tiempos.

Ayer se apuntó otro tanto que puede ayudarle con su imagen. Trump anunció una nueva ronda de sanciones al régimen de Kim, la tercera de su mandato, con una novedad que marca la diferencia. Según el presidente estadounidense, China habría dado órdenes a sus entidades bancarias de dejar de hacer negocios con el régimen de Corea del Norte. La orden vendría desde el Banco Central chino, lo que garantizaría que no es un movimiento temporal de algunos bancos para mantener las apariencias.

Hace tres días Trump amenazó al 'hombre cohete' (su mote para Kim desde el podio de la Asamblea General de la ONU con «la destrucción total» de su país, pero sólo si se ve obligado «a defenderse a sí mismo o a sus aliados». Son estos últimos los que insisten en la vía del diálogo, a la que Trump dice estar abierto. «¿Por qué no?», dijo ayer el magnate encogiéndose de hombros. Mediante la orden ejecutiva que firmó ayer, el Departamento del Tesoro estadounidense tendrá plena libertad para sancionar a individuos, empresas y entidades financieras que hagan negocios con Corea del Norte.

Por su parte, los embajadores de los 28 países de la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo político para preparar una nueva batería de sanciones a Corea del Norte que será presentada para su aprobación al Consejo de Mministros de Exteriores el próximo 16 de octubre.