Trump insistirá en la reforma de la ONU en su discurso en la Asamblea General Protesta contra la presencia del presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, en la ONU. :: S. K. / Reuters Su intervención, en medio de las sanciones por la carrera nuclear de Corea del Norte, se centrará en exigir un cambio en la burocracia R. C. Lunes, 18 septiembre 2017, 00:15

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteará mañana en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en la necesidad de reformar este organismo, tal y como avanzó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster. «El presidente va a decir que las Naciones Unidas no pueden ser eficaces si no cambian su burocracia y mientras no logren un mayor grado de responsabilidad para los estados miembros», aseguró. Trump se ha mostrado muy crítico con la organización llegando a definirla como un «club para que la gente se reúna, hable y se divierta».

El discurso se produce cuando la ONU trabaja en hacer frente a la carrera nuclear de Corea del Norte, y que ha permitido el inusual voto unánime del Consejo de Seguridad para sancionar al régimen e Pyongyang. A este respecto, McMaster instó a tomarse en serio la amenaza norcoreana, después de que el propio Trump ironizara sobre el asunto en uno de sus polémicos mensajes en Twitter: «Hablé con el presidente Moon de Corea del Sur ayer por la noche y le pregunté qué tal le va al Hombre Misil».

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca insistió en el peligro que supone para Estados Unidos la amenaza norcoreana. «Realmente tenemos que movernos con mucha urgencia, en materia de sanciones, diplomacia y preparación, si es necesario, de una opción militar», adujo.

LA OPINIÓN Kellyanne Conway Consejera presidencial «Reafirmará el liderazgo de Estados Unidos ante el mundo, Trump no se disculpará por el país»

Pasos hacia la reforma

Por otra parte, la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Nikki Haley, aseguró que la presencia de Trump en la Asamblea General supondrá «un nuevo día para la ONU». La diplomática señaló que, a su juicio, las demandas del presidente de Estados Unidos para tratar de introducir un cambio en el organismo mundial han sido atendidas. «Vemos ahora una Organización de Naciones Unidas orientada a la acción. Hemos aprobado dos resoluciones sobre Corea del Norte en el último mes y hay más equilibro en el tema de Israel. Son pasos hacia la reforma».

No obstante, en lo tocante al régimen de Kim Jong Un, Haley afirmó que «hemos agotado casi todas las cosas que en este momento podemos hacer en el Consejo de Seguridad». Y anotó que el objetivo era «ser responsables y pasar por todos los medios diplomáticos para llamar la atención de ese país».

Sin embargo, Haley insinuó que si Corea del Norte no varía su enofque nuclear el Gobierno de Donald Trump se verá obligado a poner el asunto en manos del Pentágono. «Si la vía diplomática no funciona, el general Mattis se encargará de ello», en alusión a transferir el asunto al secretario de Defensa. Pese a insistir en que el Ejecutivo norteamiercano trabaja en «cualquier otra posibilidad», hay «muchas opciones militares sobre la mesa».

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva batería de sanciones contra el régimen de Pyongyang en respuesta a su último ensayo nuclear el 3 de septiembre. Los quine miembros de este órgano rechazaron, sin embargo, imponer sanciones adicionales hace unos días, después de que Corea del Norte lanzase un nuevo misil de media distancia que sobrevoló territorio japonés.