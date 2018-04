Trump amenaza a Irán y sugiere ante Macron que dará al traste con el acuerdo nuclear El presidente francés, Enmmanuel Macron, saluda desde la Casa Blanca entre Donald Trump y su esposa, Melania. :: jonathan ernst / reuters El presidente francés admite en la Casa Blanca una renegociación del pacto con Teherán a la que antes se negaba MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL NUEVA YORK. Miércoles, 25 abril 2018, 00:30

Donald Trump no es muy popular en Francia. A su presidente, Emmanuel Macron, no le beneficia la imagen complaciente de abrazos y palmaditas que se dieron ayer en la Casa Blanca, salvo que eso sirva para obtener acuerdos en los temas clave: los aranceles sobre el acero y el aluminio, el acuerdo nuclear con Irán y la permanencia de tropas de EE UU en Siria. Sólo entonces será visto como un astuto estratega y no como un pelota.

En lo más acuciante, Irán, Trump avanzó que su decisión llegará «muy pronto» -el plazo que se ha dado vence el día 12-pero el mandatario francés no sonrió cuando su anfitrión se volvió hacia él para decirle: «Yo creo que tú sabes lo que voy a decidir». El magnate está dispuesto a tirar por la borda ese «horrible» acuerdo duramente negociado junto a Alemania por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en 2015. «Nunca se debería haber aprobado, tú lo sabes», dijo a su invitado galo.

A Trump le ronda la cabeza la imagen de «las cajas y bidones» llenos de millones de dólares que se entregaron a Teherán como concesión por abandonar su programa nuclear. Dinero que pertenecía a los iraníes por sus ventas de petróleo y que estaba congelado en cuentas bancarias internacionales desde hace más de 30 años, a raíz de la toma de la Embajada estadounidense en 1979. El autor de 'El arte del trato' cree que su antecesor, Barack Obama, no debería haber autorizado esa entrega sin haber incluido en el acuerdo condiciones para el proceder de Irán en países como Irak y Siria, a los que Macron añadió Libia y Yemen.

A priori, el presidente francés se había negado a renegociar el acuerdo, pero ayer dio un giro estratégico al admitir que hay cosas que añadir. Ambos mandatarios coinciden en ver a Irán como una amenaza a la paz internacional, carta que Macron utilizó para convencer a Trump de que deje las tropas estadounidenses en Siria «porque no queremos dar mesa libre a Irán en el Mediterráneo», contó Trump que le dijo Macrón «durante largo rato».

Los árabes deben pagar más

De este modo concedió una pausa a su cacareado plan para sacar inmediatamente a sus «increíbles guerreros» del territorio sirio. «Queremos que vuelvan a casa, pero una vez lograda la misión», recapacitó el magnate. La cuestión es cuándo se darán esas circunstancias. Para el presidente francés no basta con haber derrotado al Estado Islámico, sino que hay que lograr la estabilización de Siria con un Gobierno inclusivo de todos los grupos sobre el tablero. Para Trump, ha llegado la hora de que los países árabes, «que son inmensamente ricos», den un paso al frente y eleven «enormemente» su contribución en Siria «para evitar que Irán se aproveche de nuestros esfuerzos contra el Estado Islámico».

Con su estilo de bravucón de patio de colegio, Trump respondió al aviso de «severas consecuencias» que lanzó el presidente iraní, Hasán Rohaní, si EE UU se retira del pacto nuclear. «Si Irán nos amenaza de algún modo pagará un precio mayor de lo que haya pagado nunca ningún otro país», desafió a la república de los ayatolás.

Su estrategia de disuadir con la amenaza de la fuerza está dando resultados con otros países como Corea del Norte, que se ha comprometido a lo que Trump entiende como desnuclearización antes incluso de sentarse a la mesa de negociaciones. Con su nueva sumisión, el «hombre cohete» se ha convertido en una persona «muy honorable», dijo Trump; y Macron, en su mejor amigo europeo. «Me cae superbién, tenemos muchas cosas en común», celebró.