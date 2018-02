Trump acusa a los demócratas de «traición» por no aplaudirle durante su discurso

Desde que Donald Trump ofreció su primer discurso sobre el estado de la Unión hace una semana, dos cosas le han estado perturbando: sus ratings y la escasez de aplausos en el hemiciclo izquierdo que ocupa la oposición. Lo primero lo ha arreglado tuiteando que tuvo la mayor audiencia de la historia, aunque no lo fuera ni de lejos. Lo segundo, acusando a los demócratas de «traición» a la patria. «Estaban como muertos. Y eso es antiamericano. An-Ti-Americano. Alguien dijo que eso es 'traición' y yo digo, sí, ¿por qué no? Ciertamente no parecen querer mucho a su país».

La Casa Blanca ha pedido que no se tome muy en serio, pero la acusación es seria. La traición en EE UU está castigada con la pena de muerte y es uno de los pocos delitos tipificados en la Constitución. George W. Bush no pronunció esa palabra ni después del 11-S. Se asocia con regímenes dictatoriales de países tercermundista, donde sus líderes la aprovechan para encarcelar a sus enemigos políticos. En Estados Unidos la Constitución especifica que «solo» puede consistir en «hacer la guerra contra Estados Unidos, sumarse a sus enemigos o proporcionarles ayuda y acomodamientos», pero la batalla de Trump no es de tribunales, sino de opinión pública. 'The Washington Post' advertía ayer de que es parte de una estrategia concertada para tildar a los demócratas de antipatrióticos. Horas antes el Comité Nacional Republicano había lanzado un vídeo promocional para internet que ataca a los demócratas por no ponerse de pie durante el discurso.

«¿Qué es lo que defendéis?», pregunta. «Nosotros orgullosamente nos ponemos de pie ante el himno nacional», dice Trump en el corte que abre el vídeo. Le siguen los rostros impasibles de los líderes demócratas, mientras el presidente aplaude a los veteranos, presume de haber aprobado los mayores recortes de impuestos de la historia -otra exageración- y acaba con un «En Dios confiamos».