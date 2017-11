'The Times' avanza un acuerdo sobre el coste del 'brexit' y advierte que la cifra será secreta

londres. La primera ministra británica, Theresa May, habría logrado ya con Bruselas un acuerdo para que Reino Unido pague alrededor de 45.000 millones de euros al abandonar la Unión Europea, aunque la factura definitiva se mantendrá en secreto, según publicó ayer el diario 'The Sunday Times', citando fuentes europeas próximas a la negociación.

May aseguró que su gabinete había acordado pagar más dinero después de una reunión crucial mantenida la semana pasada, allanando el camino para unas negociaciones formales sobre el nuevo acuerdo comercial que debe ser aprobado durante una cumbre en Bruselas el próximo mes. Fuentes familiarizadas con las conversaciones indicaron que esas garantías implican que los compromisos específicos no se incluirán por escrito en la futura reunión del Consejo Europeo para evitar una disputa política capaz de frenar nuevamente la negociación.

«La clave está en la presentación, con objeto de ayudar tanto a May como a su gabinete para que lidien con las tensiones políticas, pero las estrellas se están alineando», según esta fuente. «Los británicos solo tendrán que determinar qué y cómo, no cuánto», declaró un alto cargo, quien describió el progreso como «radical». «Ahora el trato es posible», sentenció a la espera de que Reino Unido enumere los puntos en los que aceptaría cumplir sus compromisos. «Aunque presenten una estimación diferente a la de la Comisión Europea, lo importante es acordar los principios, no recibir una suma determinada», aseguró.