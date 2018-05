Sturgeon aviva la amenaza independentista en el Reino Unido Escocia e Irlanda del Norte complican el rompecabezas de Theresa May en la fase final de la negociación del 'brexit' ÍÑIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL Martes, 22 mayo 2018, 00:26

londres. Nicola Sturgeon alienta de nuevo el debate sobre la independencia de Escocia y Theresa May advierte de que no se debe dar por garantizado que un voto en Irlanda del Norte sobre la unión con la república de Éire no quebraría Reino Unido. La recta final de la compleja negociación para la marcha británica de la UE revuelve la relación futura de las naciones británicas.

La Comisión de Crecimiento creada, en 2016, por el Partido Nacional Escocés (SNP) presentará su informe esta semana. Formada por 14 políticos, académicos y empresarios, debe proponer medidas para «sostener el crecimiento» en el período incierto del 'brexit', «examinar esas propuestas y las proyecciones financieras en el contexto de la independencia» y la posibilidad de una moneda propia.

El informe quiere dotar al SNP de nuevos argumentos en favor de la independencia, porque las incertidumbres económicas tuvieron un rol importante en la victoria del 'no' en el referéndum celebrado en otoño de 2014. Las propuestas en aquella campaña se incluían en un Libro Blanco elaborado por el Gobierno del entonces líder, Alex Salmond.

El informe es oportuno para mantener la llama que guía al movimiento por la independencia. El SNP celebra un congreso el 8 y el 9 de junio. En el último año, el sondeo -11 de marzo- con intención de voto más apretada daba cuatro puntos de ventaja al 'no'. Quince días después, el último dio doce puntos. En 2014 ganó el 'no' por 10,6 puntos.

Sturgeon afirma que no tomará una decisión sobre la convocatoria de una segunda consulta hasta que esté claro el deseo de la población de celebrarla y también que antes ha de conocerse el resultado de la negociación del 'brexit'. En ese contexto, el Tribunal Supremo analizará en julio si el Parlamento de Escocia puede bloquear un acuerdo adoptado por el Gobierno británico.

Bloqueo legal

Mientras tanto, Edimburgo amenaza a Londres con bloquear la aprobación de la Ley de Retirada de la UE, que ahora se tramita en Westminster. Afecta a la gestión de competencias cedidas a la UE que serán repatriadas tras el 'brexit'. Sturgeon logró hace dos semanas el respaldo del Parlamento escocés, con laboristas, liberal-demócratas y verdes alineados en el rechazo con los independentistas.

Por su parte, Theresa May y su círculo exploran nuevas ideas para resolver el problema de la frontera en Irlanda como consecuencia de un 'brexit' en el que Reino Unido se marcha del mercado común y de la unión aduanera. Su Gabinete estudia ya dos propuestas complejas para la relación comercial con la UE y que no eliminarían algún tipo de frontera en Irlanda. Tampoco la tecnología estará lista al final de 2020.

Según la radiotelevisión irlandesa, RTÉ, Londres estaría considerando la posibilidad de que el conjunto de Reino Unido mantenga las regulaciones del mercado común y de la unión aduanera más allá del 'brexit' formal, y durante un tiempo indefinido. Medios británicos afirman que Theresa May considera una simetría sin fecha final de regulaciones solo en lo que respecta a la unión aduanera.