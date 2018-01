Shafiq no será candidato a la presidencia Lunes, 8 enero 2018, 00:49

El ex primer ministro egipcio Ahmed Shafiq anunció ayer que no se presentará a las elecciones presidenciales previstas para la próxima primavera, pues no se considera la «persona óptima» para encabezar el país, con lo que zanjó los rumores sobre su posible candidatura. Desde su derrota frente al islamista Mursi en 2012 se mantenía retirado de la política y residía fuera del país.