Scaramucci anuncia despidos si no terminan las filtraciones desde la Casa Blanca El responsable de las relaciones con los medios niega que su jefe esté sopesando conceder indultos por la trama rusa R. C. WASHINGTON. Lunes, 24 julio 2017, 00:09

El nuevo director de Comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, anunció que una de sus primeras tareas será acabar con las filtraciones de información a la prensa y advirtió de que podría haber despidos y destituciones. «Soy un hombre de negocios, por lo que tomaré medidas drásticas para acabar con esas filtraciones», declaró durante una entrevista ultraconservadora en la cadena Fox News. En otra intervención, en un programa de CBS, Scaramucci acusó a los responsables de las filtraciones de ser «realmente antiestadounidenses».

El alto cargo de la Casa Blanca, un financiero de Wall Street y recaudador de fondos para los republicanos, aporta un estilo combativo en un momento en el que Trump critica las investigaciones sobre si su campaña presidencial de 2016 conspiró con Rusia para derrotar a Hillary Clinton. Y ayer quedó claro que su prioridad será combatir uno de los grandes dolores de cabeza del presidente: las informaciones que llegan a los medios procedentes de fuentes del edificio presidencial.

La Casa Blanca también envió ayer a sus representantes de gira por las televisiones para abordar una de las últimas polémicas provocadas por Trump al declararse el sábado titular de «poder absoluto» para perdonar delitos federales de su círculo más próximo e incluso de él mismo. Tanto Scaramucci como el abogado personal del mandatario, Jay Sekulow, se refirieron al tema en sendas entrevistas.

«El presidente no está pensando en perdonar a nadie», dijo Scaramucci en CNN. Y en Fox reconoció que la semana pasada habló con Trump del tema del perdón presidencial. «Estuve en el Despacho Oval con el presidente la semana pasada, y hablamos sobre eso. Él lo sacó a relucir, pero dijo que él mismo no necesitará un perdón» por temas relacionados con Rusia. Sekulow, por su parte, aseguró que no ha tenido ninguna «conversación con el magnate sobre las facultades de perdones presidenciales».