Santos y Castro analizan una solución que podría incluir el exilio de Maduro

Justo cuando en la noche del domingo la oposición venezolana hacía recuento de los apoyos cosechados en el plebiscito, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegaba a Cuba con un grupo de doce empresarios para mejorar las relaciones comerciales bilaterales, según la versión oficial. La visita de los hombres de negocios se había anunciado un par de semanas atrás, pero todo apunta que la agenda se alteró a última hora para tocar con las autoridades de la isla el conflicto venezolano.

El diario británico 'Financial Times' anticipó que no era casual la llegada en este momento de Santos y que el objetivo real de su viaje era lograr que Raúl Castro intervenga para lograr una salida diplomática en el país petrolero y particularmente para su gobernante, Nicolás Maduro, que, como Hugo Chávez, se ha declarado hijo de la revolución cubana. Otros medios en Venezuela completan la teoría, al asegurar que se negociaba un hipotético exilio para el actual presidente del Gobierno de Caracas y sus allegados, a los que la oposición garantizaría que no pisarían la cárcel.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, que acompañó a Santos en el viaje, comentó a medios de su país que «difícilmente se encuentran dos presidentes de la región y no se hable de Venezuela». Agregó que «todo el mundo esta interesado en qué está pasando en Venezuela (...) y muy seguramente dentro de la conversación con el presidente Castro va a estar también la crisis y el estudio de cómo se puede llegar a algún tipo de solución, que el diálogo se restablezca, que pueda haber caminos para un acuerdo».

Holguín, de cualquier forma, negó que el objetivo fuera aprovechar las buenas relaciones entre Santos y Castro, a quien el colombiano agradece su papel en los cuatro años de negociaciones para el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estudiar la acogida de Maduro. «No, no, absolutamente nada de eso, y por favor que quede claro», indicó.