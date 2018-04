Rusia advierte que la acción aliada en Siria «tendrá consecuencias» Moscú admite que sus instalaciones militares no han sido atacadas y que ninguno de sus ciudadanos en el país árabe se ha visto afectado RAFAEL M. MAÑUECO Corresponsal en Moscú Sábado, 14 abril 2018, 09:52

Moscú admite que sus instalaciones militares en Siria no han sido atacadas por la acción militar de Estados Unidos y sus aliados y señala que ninguno de sus ciudadanos en el país árabe se ha visto afectado. No obstante, Rusia ha condenado la incursión aliada y advierte de que «tendrá consecuencias». También ha lamentado no haber sido avisada del comienzo de la operación.

El primero en reaccionar a los bombardeos ha sido el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, a través de un comunicado. Según sus palabras, «nuestros peores temores se han materializado. Nuestras advertencias no han sido escuchadas. Se está realizando un escenario premeditado. Una vez más, estamos siendo amenazados».

Antónov cree que la acción militar de esta madrugada en Siria es un «insulto inadmisible» al presidente Vladímir Putin y afirma que EE UU, el país con el mayor arsenal de armas químicas del mundo, «no tiene derecho» moral a culpar a nadie por supuestos ataques con sustancias químicas.

El Ministerio de Exteriores ruso, a través de su portavoz, María Zajárova, también ha expresado su estupor por el ataque aliado. «Primero contra el pueblo sirio probaron con una «primavera árabe», después emplearon el Daesh y ahora misiles americanos inteligentes», deplora Zajárova a través de su cuenta de Facebook. Afirma que «contra la capital de un estado soberano que intenta sobrevivir en medio de una agresión terrorista se ha perpetrado un ataque».

La portavoz condena especialmente el hecho de que la acción militar se haya llevado a cabo «justo en el momento en el que para Siria surgía la oportunidad de un futuro pacífico». A su juicio, los medios de comunicación occidentales tienen cierta responsabilidad en lo ocurrido al asegurar que hubo un ataque químico en Duma, Guta Oriental, y que fue el régimen de Bashar al Assad el responsable. «Los estadounidenses y otros medios occidentales tienen que entender su responsabilidad en lo sucedido», estima Zajárova.

Contrataque ruso

Según el Ministerio de Defensa, el dispositivo militar ruso en Siria no intervino contra la intervención estadounidense. «Los sistemas de defensa antiaérea rusos en territorio sirio no fueron utilizados para oponerse a los ataques», reza el comunicado castrense. La misma fuente, sin embargo, sostiene que las baterías sirias sí actuaron para interceptar los misiles. El Ministerio de Defensa ruso asegura que EE UU y sus aliados dispararon «más de cien misiles de crucero contra Siria», de lo que «un número significativo fueron derribados» por el Ejército sirio, y en ningún momento pusieron en peligro las instalaciones militares rusas en las bases de Tartús y Hmeimim. Se subraya también que Washington no avisó a Moscú del comienzo de la operación.

Por su parte, la embajada rusa en Damasco informó a la agencia rusa RIA-Nóvosti que «ningún ciudadano ruso en Siria se ha visto afectado». Actualmente una delegación parlamentaria rusa se encuentra de visita en el país árabe. El vicepresidente de la comisión de Política Exterior del Senado ruso, Vladímir Dzhabárov, asegura que su país exigirá una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la incursión de encabezada por EE UU, ya que, a su juicio, constituye «una violación del Derecho Internacional».