Reino Unido invita a ciudadanos europeos sin recursos a abandonar el país

Los comunitarios sin ingresos o con rentas muy bajas lo tendrán complicado para residir en Reino Unido. Tanto es así que su Ministerio de Interior invita por carta a ciudadanos de la Unión Europea (UE) sin recursos a abandonar el país para evitar que se queden en la «indigencia», según reveló ayer el diario británico 'The Observer'. El periódico, según recoge Efe, divulgó una misiva recibida por un ciudadano rumano en la que el Gobierno de Theresa May le recomienda que considere trasladarse a otro país del bloque comunitario.

El destinatario de la carta, ingresado en un centro de detención, había pedido tener acceso a una vivienda de emergencia para poder acceder a la libertad condicional, una petición que le fue rechazada. «Usted podría evitar caer en la indigencia si vuelve a Rumanía o a otro Estado miembro de la Unión Europea, donde podrá disfrutar del acceso a todos los derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos sin interferencias», señala la carta enviada al hombre rumano por el Gobierno británico.

Según los datos publicados por el diario 'The Observer' en su edición de ayer, Reino Unido deportó a un total de 5.301 ciudadanos comunitarios en los doce meses previos al mes de junio de 2017, el máximo nivel desde que comenzaron los registros. La directora de la organización de asesoramiento legal Bail for Immigration Detainees (BiD), Celia Clarke, criticó que «los funcionarios británicos actúen de esta forma ahora», cuando Reino Unido todavía no ha abandonado el marco comunitario.

«El futuro de nuestras relaciones con los europeos debería preocuparnos», señala Clarke, para quien «el peligro reside en que el divorcio de la Unión Europea se está volviendo cada vez más áspero».