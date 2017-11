«No quiero ni imaginarme otras elecciones»

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, instó a los partidos a lograr un compromiso y apeló a que asumieran la responsabilidad que le habían dado los electores en las urnas. «Los partidos tienen una responsabilidad y deben asumirla y no devolverla a los electores», dijo Steinmeier en una entrevista en 'Welt am Sonntag'. «No puedo ni quiero imaginarme que los partidos deseen asumir el riesgo de nuevas elecciones», agregó el presidente ante la posibilidad de que la canciller no lograse formar Gobierno.

Una opción pasaría por proponer de nuevo a Merkel como candidata a canciller al Bundestag pese al fracaso de las conversaciones. Merkel, en una tercera votación, podría ser elegida por mayoría simple, ante lo que Steinmeier optaría entre nombrarla o convocar nuevas elecciones en un plazo máximo de sesenta días.