El SPD pide no dar por hecha una nueva 'gran coalición' en Alemania Sigmar Gabriel, en el centro, Angela Merkel y el ministro de Interior Thomas de Maiziere, durante una sesión en el Bundestag. :: afp El expresidente de los socialdemócratas Sigmar Gabriel enfría el escenario para un pacto con la CDU de Merkel A. G. Lunes, 27 noviembre 2017, 00:22

berlín. El ministro alemán de Exteriores y expresidente del Partido Socialdemócrata (SPD), Sigmar Gabriel, subrayó ayer que esta fuerza política no da por hecho que vaya a acabar conformando una 'gran coalición' en Berlín con los conservadores. Gabriel hizo estas declaraciones en un acto del semanario 'Die Zeit' en Hamburgo (norte de Alemania), en el que consideró que la celebración de nuevas elecciones no es una buena salida a la situación de incertidumbre generada hace una semana por la decisión de los liberales de abandonar las conversaciones con conservadores y verdes para formar una alianza de gobierno.

«Nadie puede decir si la 'gran coalición' se formará o no. Eso no lo sabe nadie», indicó el político, que dejó la presidencia del partido el pasado enero en favor de Martin Schulz, quien acudió como candidato socialdemócrata a las elecciones del 24 de septiembre. En cualquier caso, la actual «situación inestable» en el «centro de Europa» no puede prolongarse en el tiempo, destacó el ministro, que tildó de «importante tarea» lograr la estabilidad para Alemania.

Tras los comicios, en los que el SPD cosechó su peor resultado en unas generales, Schulz anunció que su partido pasaba a la oposición y no se planteaba entrar en el gobierno, dejando tan solo como posibilidad una coalición inédita de conservadores, liberales y verdes, que tras cinco semanas de negociaciones colapsó el pasado domingo. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, instó entonces a todos los partidos a ejercer su «responsabilidad» y mantuvo un intenso encuentro con Schulz, que se mostró finalmente dispuesto a abrir el diálogo con los conservadores de la canciller alemana, Angela Merkel, aunque ha reiterado que su intención no es formar una 'gran coalición'.

Todos los partidos coinciden en que repetir las elecciones sería la última opción a considerar

Horst Seehofer, el líder de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), partido hermano de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Merkel en Baviera, respaldó estas nuevas negociaciones. «Una alianza de conservadores y SPD es la mejor opción para Alemania. Mucho mejor que una coalición con liberaldemócratas y verdes, unas nuevas elecciones o un gobierno en minoría», argumentó Seehofer en declaraciones al 'Bild am Sonntag'.

La propia Merkel ha expresado su disgusto con la opción de gobierno en minoría puesto que supondría un escenario de inestabilidad. Incluso se ha planteado una coalición con ecologistas en minoría con respaldo puntual del SPD. Una encuesta publicada ayer revela que el 52% de los alemanes apoyan la 'gran coalición', mientras que en caso de nuevas elecciones volvería a ganar la CDU (33%, 2 puntos más que la semana pasada). El SPD sería segundo con un 22% de apoyo, un punto más que hace siete días, y se reeditaría así prácticamente la misma situación.

