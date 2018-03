Penúltima oportunidad de Lula para evitar la cárcel

buenos aires. En una sesión convocada bajo presión, el Supremo Tribunal Federal de Brasil seguía analizando anoche si conceder o no una petición de hábeas corpus presentada por la defensa del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para evitar su inmediata detención. En caso de que fuera rechazado este recurso, el exmandatario, favorito en las encuestas para las elecciones de este año, podría ser arrestado el lunes próximo.

Lula había sido condenado por corrupción pasiva y blanqueo de dinero en una causa controvertida. El juez federal Sergio Moro lo acusó de recibir un inmueble tríplex de la constructora OAS a cambio conseguirle contratos con Petrobras. Pero la propiedad, situada en una zona balneario de Sao Paulo, no figura a nombre del expresidente sino de OAS y Lula nunca llegó a utilizarla.

No obstante, la condena de Moro fue ratificada por unanimidad por un tribunal que incluso aumentó la pena de prisión de nueve a doce años y un mes. El próximo lunes, esa misma instancia judicial responderá a los últimos recursos presentados por la defensa y, en caso de rechazar todos los cuestionamientos como se prevé, el juez Sergio Moro podría disponer el arresto de Lula.

Luiz Inazio Lula da Silva

Si bien todavía le quedaría una última apelación, la condena en segunda instancia resulta suficiente para ordenar la prisión preventiva. Esa eventual decisión pondría un final abrupto a la campaña del fundador del Partido de los Trabajadores (PT), que encabeza en estos días una caravana por los Estados del sur de Brasil.

La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, anticipó que el partido «no tiene plan B» si su líder es finalmente detenido. Para evitar que se concrete el arresto, los abogados presentaron un hábeas corpus preventivo que el Supremo evaluaba desde la tarde de ayer. A partir de la presunción de inocencia, la defensa argumenta que Lula no puede ser arrestado hasta que no se agoten todas las instancias de apelación, un proceso que puede prolongarse todavía durante varios meses.

La presidenta del Supremo, Carmen Lúcia, se resistía a convocar a una sesión para tratar esta solicitud, pero otros miembros del máximo tribunal presionaron para celebrar una reunión que permitiera analizar la reclamación de la defensa. De este modo, el miércoles por la tarde, Carmen Lúcia llamó a la sesión que se llevó a cabo ayer.

Los magistrados pasaron largas horas deliberando sobre si era o no admisible el recurso de hábeas corpus. Finalmente la mayoría aceptó el instrumento y comenzó a analizar entonces la posibilidad de otorgar o no el beneficio que le garantiza al expresidente la libertad mientras continúa el proceso de apelaciones. Si no lo concede, el reo podría ingresar en prisión ya este próximo lunes.

Entretanto, expresidente Lula aseguró tener «la tranquilidad de los inocentes». Desde San Miguel de las Misiones, donde paraba su caravana electoral, el líder del Partido de los Trabajadores declaró que a los 72 años no puede admitir que se construya «una farsa» para intentar condenarlo. En su visión, las denuncias en su contra buscan desprestigiar los avances logrados durante sus dos períodos presidenciales consecutivos.