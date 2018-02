Oxfam en Holanda conocía desde el 2012 el escándalo sexual pero no denunció

Minnie Driver abandona su cargo como embajadora de Oxfam

La actriz inglesa Minnie Driver ha abandonado su cargo como embajadora de Oxfam a raíz de la divulgación del escándalo sexual en Haití. La intérprete hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, en la que se mostró "horrorizada". Tras el anuncio de la actriz, Oxfam mostró su "gratitud" por el compromiso de Driver y aseguró que la organización está ahora "más comprometida que nunca a aprender de los errores".

Driver explicó que si bien no podría continuar con sus 20 años de colaboración con esa ONG, no dejará de colaborar contra "la injusticia social y económica". "Sin duda no voy a permitir que los espantosos errores de una organización con problemas me frenen a mí, o a cualquier otra persona, de trabajar con personas buenas en este espacio para apoyar a una población de seres humanos del mundo que necesitan nuestra ayuda", dijo Driver.

"Todo lo que puedo decir sobre estas revelaciones terribles sobre Oxfam es que estoy destrozada. Destrozada por las mujeres que han sido usadas por personas enviadas allí para ayudarles, destrozada por la respuesta de una organización a la que llevo apoyando desde que tengo nueve años", indicó con relación al escándalo.