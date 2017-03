Un vídeo muestra la paliza de un policía israelí a un conductor palestino por rayar su coche

La Policía de Israel ha anunciado este jueves la suspensión de empleo de un agente después de que circulara un vídeo en el que agredía en repetidas ocasiones a un camionero palestino que había rayado su coche.

El vídeo, que se ha hecho viral durante la jornada, recoge una discusión entre el camionero y el agente, que da un cabezazo al palestino antes de propinarle varios tortazos y un rodillazo en el estómago.

Varias personas que se encontraban en los alrededores intentan interceder, si bien el agente golpea a una de ellas antes de desaparecer del plano y volver para dar una patada en la espalda al camionero cuando intentaba subirse a la cabina.

La Policía israelí ha dicho en un comunicado que el incidente representa "un comportamiento extremo y anormal que no se ajusta al esperado por parte de los oficiales de la Policía", según ha informado el diario local 'The Jerusalem Post'. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, ha resaltado que "el comportamiento del agente (...) es de la mayor gravedad", resaltando que "daña a la totalidad de la Policía". Así, ha aplaudido la decisión de suspenderle. "No hay lugar para este tipo de comportamiento entre la Policía, y espero que llegue a una conclusión dura contra él por este comportamiento inaceptable", ha remachado.

El conductor del camión, identificado como Mazen Rafaat Shueiki, ha indicado que el suceso tuvo lugar en el aparcamiento del Ministerio del Interior, reconociendo que golpeó por error el coche del agente el sábado durante una maniobra de aparcamiento. "Le dije que golpeé su coche el martes y que intenté enterarme quién era el propietario del mismo para ayudarle a repararlo, pero no pude encontrarle", ha relatado, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.

Asimismo, ha indicado que la agresión del agente le ha provocado la fractura de varias costillas, confirmando además que varios agentes llegaron después al lugar y le golpearon junto a otros civiles que intentaron mediar.

Ahmad al Tawil, el otro civil agredido en el vídeo al intentar interceder, ha dicho que tres agentes de las fuerzas especiales llegaron después, cuando se corta la grabación, asegurando que llegaron a apuntarles con sus pistolas.