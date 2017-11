Mohamed no quiere más fotos con el Polisario Macron y Mohammed VI charlan en presencia de otros líderes, entre ellos el del Frente Polisario. :: luc gnago / reuters I. MARTÍN ABIYAN. Jueves, 30 noviembre 2017, 23:52

El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Burita, ha augurado que a partir de la cumbre euroafricana los países africanos comenzarán un proceso para retirar el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), también presente en la cumbre. «La tendencia es que los países no la reconozcan. ¿Se acuerda usted de algún país que le haya dado su reconocimiento al Sáhara últimamente? Le puedo decir los que se la van retirando, como Malaui. Serán más», auguró Burita.

En el contexto del foro de la Unión Europea y la Unión Africana, el primero en un país subsahariano, se sentaron por primera vez en una de estas cumbres el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente de la RASD, Brahim Ghali, y sus delegaciones.

Sin embargo, para Burita, esto no supondrá un problema porque la delegación de la RASD es para Marruecos «invisible», ya que «la RASD no existe ni existirá nunca para nosotros». Y reiteró que Marruecos no rubricará ningún documento en el que esté el independentista Frente Polisario o la RASD. «No hay que firmar nada aquí. Son solo adopciones -acuerdos verbales-, sin ninguna firma», esgrimió.

Marruecos ha regresado a la Unión Africana con el fin de no dejar que el Frente Polisario siga cometiendo «aberraciones, como decir que el Sáhara es un estado». Marruecos fue readmitido en el oganismo en enero tras más de 32 años de ausencia voluntaria, en protesta por la admisión de la RASD.