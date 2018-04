Merkel y Macron acercan posturas para reformar la UE Emmanuel Macron y Angela Merkel, ayer durante la rueda de prensa en Berlín. :: C. K. / efe La canciller alemana y el presidente francés acuerdan en Berlín avanzar juntos hacia un nuevo futuro en la Unión pese a sus diferencias JUAN CARLOS BARRENA BERLÍN. Viernes, 20 abril 2018, 00:17

Aunque no ocultaron sus diferencias sobre el camino a seguir y los objetivos de la tan deseada reforma de la Unión Europea, la canciller federal alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron ayer en Berlín su voluntad de alcanzar el consenso antes de la cumbre de Bruselas de mediados de junio para unir fuerzas y conseguir poner en marcha de nuevo la locomotora franco-germana, esta vez para avanzar hacia un nuevo futuro de la UE. Ambos gobiernos están de acuerdo «en que la Eurozona aun no está suficientemente preparada para superar crisis», dijo Merkel en una rueda de prensa conjunta antes de celebrar un almuerzo de trabajo.

La canciller alemana dejó claro que Berlín y París necesitarán un tiempo para armonizar sus planteamientos para la reforma de la UE. «Creo que en parte abordamos aspectos distintos, pero creo también que la suma de nuestras propuestas conducirá a un buen resultado», afirmó la líder conservadora alemana, quien subrayó que para ello se necesita «un debate abierto y al final la capacidad para el compromiso». El presidente galo insistió por su parte en que Europa se encuentra en una encrucijada y un momento decisivo para su futuro.

La «soberanía común de Europa» está siendo puesta a prueba por el orden mundial, afirmó Macron quien subrayó como temas centrales los retos del comercio global y los cambios tecnológicos y climáticos. «También fuera de nuestros propios Estados surgen dudas y visiones fuertemente nacionalistas», advirtió el mandatario francés al referirse a los movimientos políticos ultraconservadores que tratan de avanzar tanto en Francia como en Alemania y que ya han logrado afianzarse en algunos países de la UE, sobre todo en el este del continente. Macron demandó más inversiones en la Eurozona y comentó que no se trata de hablar «sobre este o aquel instrumento», sino «de estar seguros de las metas que pretendemos alcanzar».

Merkel destacó que «la refundación de Europa, su reforma, es más que un proyecto de paz, debe demostrar que solo juntos podemos defender nuestros valores en todo el mundo y solo juntos podemos representar nuestros intereses, cooperando a nivel europeo. Y nuestra diversidad debe enriquecernos, no molestarnos, por eso hoy tenemos temas importantes que discutir». La canciller citó como temas centrales de las reformas la política europea de asilo, una política exterior común y el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria, incluida la unión bancaria.

Precisamente en este último punto se aprecian las mayores diferencias entre Berlín y París y es donde sus gobernantes deberán hacer los mayores esfuerzos negociadores para alcanzar una postura común.

Macron se mostró partidario de profundizar en la Unión Económica y Monetaria y reiteró su propuesta de elaborar unos presupuestos comunes para los países de la Eurozona. «Necesitamos más solidaridad en la unión monetaria. Ésta unión no puede sobrevivir si no se introducen elementos de convergencia, de equilibrio, de adaptación. La unión bancaria forma parte de ello», dijo el jefe del Elíseo. Una iniciativa que choca con los planteamientos de la Unión Cristianodemócrata y sus hermanos de la Unión Socialcristiana de Baviera, los conservadores que lidera Merkel, pero también con una buena parte del Partido Socialdemócrata Alemán, su socio menor en la gran coalición. Macron se abstuvo, sin embargo, de reiterar su propuesta de crear un ministerio de Finanzas europeo. Una petición que no repite desde hace meses.

Merkel y Macron abordaron además durante su encuentro otras cuestiones de actualidad internacional como la situación en Siria y las políticas hacia Estados Unidos y Rusia. Ambos viajarán la semana que viene por separado para entrevistarse en Washington con Donald Trump. La canciller alemana subrayó que no dudará en tratar con el presidente norteamericano cuestiones conflictivas como el libre comercio, la protección del clima o el respeto a los acuerdos y organizaciones internacionales. Pero aseguró a su vez que sigue siendo una defensora a ultranza de la alianza transatlántica. «Es un gran tesoro que quiero cuidar y mimar», afirmó.