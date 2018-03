Marine Le Pen propone transformar al FN en el nuevo Reunión Nacional Marine Le Pen realiza el saludo militar, ayer, en el congreso de Lille. :: Philippe Huguen / afp El cambio de nombre pretende retirar el freno psicológico al voto y las alianzas en la extrema derecha francesa FERNANDO ITURRIBARRIA PARÍS. Lunes, 12 marzo 2018, 00:37

Reunión Nacional. Es el nombre con el que Marine Le Pen propone rebautizar el Frente Nacional (FN) francés que lidera desde 2011. La ayer reelegida presidenta del partido de extrema derecha para un tercer mandato en el congreso refundador de Lille abandona el frente por su connotación militar y de oposición. Conserva la esencia nacionalista y lanza un grito de unión a todos los patriotas con la ambición de conquistar el poder. «El nombre de Frente Nacional es para muchos franceses, incluso de buena fe, un freno psicológico para votarnos y sellar alianzas», argumentó en el discurso de clausura de la convención ultra.

La nueva denominación será sometida a una votación por correo de los militantes cuyo resultado no será conocido antes de seis semanas. Contratiempo inesperado, la etiqueta Reunión Nacional pertenece a un tal Frédérick Bibrat que la registró en el instituto de la propiedad a finales de 2013. En una consulta previa a las bases una corta mayoría del 52% se había pronunciado a favor del cambio de nombre que lleva el partido desde su fundación en 1972 por Jean-Marie Le Pen. El cuestionario fue enviado a los 51.000 afiliados con la cotización al día entre los 83.000 en total que reivindica el partido. El estrecho resultado revela las resistencias a abandonar las históricas siglas por parte de los sectores nostálgicos y tradicionales.

Reunión Nacional recuerda al movimiento de apoyo al mariscal Pétain creado en 1941 para respaldar la colaboración con la Alemania nazi y que se llamaba Reunión Nacional Popular. La etiqueta ya fue empleada para bautizar el grupo parlamentario del Frente Nacional en la Cámara de Diputados entre 1986 y 1988. La formación lepenista conservará la llama con los colores de la bandera francesa que constituye su emblema histórico. Está inspirado en el logotipo del partido neofascista italiano Movimiento Social Italiano (MSI), hoy desaparecido.

«Cuando se es delincuente y extranjero se debe tomar el avión», argumentó la líder ultraderechista

Marine Le Pen transforma la seña de identidad onomástica del FN pero sin renegar de su pasado. El rechazo de la inmigración, la oposición al islamismo y la hostilidad a la Unión Europea permanecen como el núcleo duro ideológico de un movimiento enquistado en la defensa de la aplicación con 'preferencia nacional' a los franceses de las políticas gubernamentales.

El discurso de su presidenta suscitó el mayor entusiasmo de los 1.500 congresistas cuando postuló que Francia no podía acoger a los inmigrantes. «Estamos en nuestra casa», coreó el auditorio al escuchar que «la inmigración legal e ilegal ya no se puede aguantar». «El dinero de los franceses debe ir en primer lugar a los franceses, aunque disguste a los oídos de los que piensan bien. No tenemos los medios de alojar y alimentar a la Tierra entera», clamó en el pasaje más aplaudido. «Cuando se es delincuente y extranjero se debe tomar el avión», sentenció.

A favor de un referéndum

Bruselas fue el otro espantajo esgrimido para cerrar filas en unas huestes alérgicas a las cesiones de soberanía. «Hay demasiada Europa y no bastante Francia», lanzó tras puntualizar que «no somos antieuropeos sino que estamos opuestos a la organización federal de la Unión Europea». Defensora de un proyecto de unión de las naciones europeas, juzgó posible el logro de una mayoría euroescéptica en las elecciones europeas de 2019 a la vista del avance del soberanismo populista en Italia, Alemania, Hungría, Polonia, República Checa, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

En la consulta interna, el 90% de los militantes se declara favorable a la organización de un referéndum sobre la pertenencia de Francia a la UE. Un 67% de los sondeados es partidario de la salida del euro aunque el 73% considera que la cuestión monetaria no debe ser presentada como prioritaria en el programa económico del partido. El abandono de la moneda única y el regreso al franco fue una de las causas principales de la derrota en las presidenciales de 2017 según los analistas.

Le Pen planteó la oposición de dos visiones en Francia y Europa entre «mundialistas y nacionales». «El mundialismo triunfante de Emmanuel Macron y el islamismo son dos ideologías que quieren dominar el mundo», enunció en una arriesgada comparación. Frente a los globalizadores encarnados por el presidente francés, caracterizados por el nomadismo sin fronteras y el desapego a los valores de la nación, apostó los defensores nacionales de una civilización amenazada por las olas migratorias y el avance del islam. Las bases también apoyaron por amplia mayoría el regreso al uniforme en la escuela y un servicio militar o cívico obligatorio. Pero prefirieron la cadena perpetua real al restablecimiento de la pena de muerte deseado a título personal por su presidenta.

Además, los nuevos estatutos que se aprobaron ayer eliminan la figura del presidente de honor y despojan así de ese título a Jean-Marie Le Pen, fundador del partido y padre de Marine Le Pen.