'María' causa una devastación generalizada en Dominica El equipo de marines y trabajadores de los servicios sociales, ayer repartiendo ayuda en Road Town (Islas Vírgenes Británicas). :: J. R. / efe El primer ministro del pequeño Estado relata la destrucción de su propia residencia por el nuevo huracán, que se dirige hacia Puerto Rico con su máxima potencia MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO LA HABANA . Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:21

Esta temporada ciclónica está haciendo trizas al Caribe y en particular a las Antillas menores. La noche del lunes le tocó a a Dominica enfrentarse con 'María' y sus vientos huracanados de más de 260 km/h correspondientes a la categoría 5 de la escala Saffir Simpson.

El primer ministro del pequeño Estado caribeño, Roosevelt Skerrit, describió lo que él mismo padeció en la residencia oficial del Gobierno, qué perdió el techo, antes de ser rescatado. «¡Los vientos son despiadados! ¡Sobreviviremos por la gracia de Dios!». En su relato minuto a minuto por Facebook habló de «devastación generalizada», de daños «alucinantes». Dijo que se perdió «todo lo que el dinero puede comprar y reemplazar».

Ayer se concretaban los informes de daños y buscaban víctimas, mientras en la francesa Guadalupe -convertida en centro de operaciones para atender a damnificados del 'Irma'-, Islas Vírgenes y Puerto Rico, con la alerta roja, y en Martinica, que la elevaba la señal a violeta, muy pocas veces alcanzada, sus habitantes apuraban las horas para protegerse o evacuar ante la llegada del meteoro.

Skerrit precisó que «el techo de mi propia residencia oficial fue uno de los primeros en irse y esto provocó aparentemente una avalancha de techos desgarrados en la ciudad y en el campo». Y agrego que «no estoy preocupado por el daño material en este momento, aunque es devastador... de hecho, alucinante. Mi enfoque ahora es rescatar a los atrapados y asegurar la asistencia médica para los heridos» que podían estar entre los escombros.

Y lanzó una llamada a naciones y organizaciones amigas: «Necesitaremos ayuda, amigo mío, necesitaremos ayuda de todo tipo». El aeropuerto y los puertos permanecerán cerrados varios días y se teme que los desprendimientos de tierra provoquen más destrucción.

«El más peligroso»

'María' no ha tenido piedad de estas islas cuya principal actividad es el turismo y va a ser tan malo o peor que 'Irma', que también se llevó por delante árboles, tejados, casas enteras, contenedores que volaban como plumas.

Según el investigador de huracanes de la Universidad de Miami Brian McNoldy, los meteorólogos no veían un ciclón tan potente desde el 'Wilma', en 2005.

Al aproximarse a Puerto Rico, tanto como el presidente Donald Trump como el gobernador de este territorio asociado a EE UU, Ricardo Rosselló, declararon la emergencia. Éste último dijo que 'María' es «probablemente el más peligroso de la historia moderna» y va a «impactar en todo Puerto Rico» con una «violencia que no hemos visto en varias generaciones».

Pidió a quienes viven en zonas inundables, con casas de madera o tejados de zinc que se refugien en lugares seguros. «Si con el huracán 'Irma' de hace dos semanas no se inundó, ahora sí. Si no estamos seguros, nuestra vida corre peligro. Las propiedades se pueden arreglar, las vidas no se pueden sustituir", dijo a la vez que prometía una reconstrucción rápida de los daños.

La Española se prepara

El jueves los vientos azotarán la parte más oriental de la República Dominicana, en la isla La Española. El temor al enorme fenómeno natural y la necesidad de coordinar los preparativos hizo a su presidente, Danilo Medina, adelantar su regreso de Nueva York y cancelar su discurso ante la Asamblea General de la ONU. La mayor parte de las islas caribeñas ya sufrieron hace dos semanas el embate de 'Irma', que dejó cerca de 40 muertos antes de subir a Florida y dejar otros 50 en EE UU.

Solo la isla Barbuda, que quedó «tremendamente destruida» - más del 95 % de sus viviendas e infraestructuras- necesitará una inversión de unos 250 millones de euros para su reconstrucción, según informó el gobernador general de Antigua y Barbuda, Rodney Williams.