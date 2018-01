La UE mantiene el pulso con Washington y apoya a Palestina Funeral de un joven palestino abatido esta semana por las tropas israelíes. :: ABBAS MOMANI / afp Mogherini anuncia un nuevo paquete de ayudas por 42,5 millones en plena campaña de Trump en defensa de los intereses de Israel ADOLFO LORENTE Jueves, 1 febrero 2018, 00:43

bruselas. La semana pasada fue una potencial guerra de divisas. Este lunes le tocó el turno al capítulo comercial y ayer el elemento de fricción fue Palestina. Sigue la guerra soterrada y de baja intensidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos liderado por Donald Trump. No es un enfrentamiento directo a pecho descubierto, sino una suerte de combate condenado a dirimirse a los puntos con golpes esporádicos que tienen más de simbólico que de letal. Sigue el lío.

Ayer fue uno de esos días. El club por medio de la jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, anunció con cierto relumbrón otros 42,5 millones de ayuda a los palestinos que llegan, casualmente, después de que Washington haya puesto fecha al traslado a Jerusalén de su embajada en Israel o haya amenazado con reducir la contribución de su país a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

«Estoy muy satisfecha», se felicitó Mogherini en una comparecencia conjunta con la ministra de Exteriores noruega, Ine Eriksen Soreid, que supuso el pistoletazo de salida de la conferencia de donantes para Palestina celebrada en Bruselas. Según informaron fuentes comunitarias, la ayuda se divide en dos bloques. Por un lado, 14,9 millones para actuaciones en Jerusalén Este que contribuyan a «preservar el carácter palestino de la ciudad, paliar la pobreza y el preocupante deterioro socioeconómico preocupante». Y por el otro, 27,6 millones que se destinarán a la construcción de un futuro Estado palestino «democrático y que rinda cuentas» a través de reformas en diferentes ámbitos, como sociales, fiscales, económicos o administrativos.

En este sentido, la italiana aprovechó la ocasión para recordar que la UE, como institución, y los Estados miembros, en particular, «somos el principal donante de Palestina» y que esta nueva ayuda se suma a los 107 millones canalizados a través de la UNRWA en 2017. No solo eso. Los Veintiocho también han aportado otros 158,1 millones de ayuda directa a la Autoridad Palestina y 18 millones más para inversiones productivas en los territorios palestinos. En total, ayuda total de la UE a Palestina se elevó a casi 359 millones.

La unidad es necesaria

Ya en un plano mucho más político, Mogherini sostuvo con firmeza la postura que históricamente viene defendiendo el club comunitario en torno a este conflicto. «La base y objetivo de nuestra implicación es y sigue siendo la solución de dos Estados, con Jerusalén como capital de ambos. Esta posición se basa en los acuerdos de Oslo y en las leyes internacionales, en particular, en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU», zanjó con tono muy serio.

Respecto a la mucha rumorología en torno a los posicionamientos ad hoc de la Administración Trump, la alta representante de la UE admitió que «no tiene ni detalles ni un calendario», aunque sí reiteró sin ambages la importancia de contar siempre con Washington para lograr una solución. «Para nosotros, lo que cuenta es, primero y ante todo, que todo el mundo reconoce que Estados Unidos es clave para que cualquier proyecto tenga posibilidades realistas de tener éxito», aseguró.

Pero esto no significa que puedan hacer y deshacer a su antojo. Es algo así como 'no sin Estados Unidos, pero no solo con Estados Unidos'. «Cualquier marco para las negociaciones debe ser multilateral e involucrar a todos los jugadores y socios esenciales en este proceso. Un proceso sin uno u el otro simplemente no funcionará», advirtió. Por su parte, la ministra noruega recalcó que «no queremos perder la esperanza porque las partes no quieren perderla».