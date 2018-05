Mahmud Abás, hospitalizado por tercera vez en una semana La salud del presidente palestino dispara los rumores, aunque su último ingreso está relacionado con una operación en el oído A. M. P. Lunes, 21 mayo 2018, 00:32

El presidente palestino, Mahmud Abás, fue hospitalizado ayer por tercera vez en una semana. En esta ocasión regresó al Istishari Arab Hospital en Ramala con fuerte fiebre después de que el pasado martes fuera sometido a una operación de oído, según indicó una persona cercana al dirigente. Esta fuente, que requirió el anonimato, no proporcionó más detalles sobre el estado de salud de Abás, de 82 años, pero indicó que «permanecerá hospitalizado al menos hasta el lunes (por hoy)».

A pesar de tener que pasar la noche ingresado, el director del hospital comunicó a la agencia oficial de noticias palestina Wafa que el estado de salud de Abás es «tranquilizador» y sus pruebas son «buenas». El pasado martes Abás era ingresado en ese mismo centro hospitalario para someterse a «una operación quirúrgica menor en una oreja», según detalla la agencia. El sábado, indica, volvió para llevar a cabo una serie de pruebas, cuyos resultados fueron «excelentes», y regresó a su domicilio media hora después.

Mientras las fuentes palestinas indicaban que su nueva visita al centro hospitalario se debía a un «seguimiento de su reciente operación», el diario israelí 'Yedioth Aharonot' señaló que el veterano líder palestino fue llevado al centro sanitario porque sufría un dolor en el pecho que «podría tratarse de una neumonía».

La salud de Abás, famoso por ser un fumador empedernido, es a menudo objeto de rumores. El veterano líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), sucesor de Yaser Arafat al frente del partido Fatah, fue ingresado también el pasado febrero en una clínica de Estados Unidos para realizarse distintas pruebas, sin que se dieran apenas datos de su posible dolencia.

No obstante, son recurrentes las especulaciones sobre la precaria salud del líder palestino, reelegido a principios de mayo como presidente del comité ejecutivo de la OLP y para el que no hay un claro sustituto. En los últimos meses, Abás viaja habitualmente acompañado por un cardiólogo, tal y como informó el diario 'The Jerusalem Post' el pasado marzo.