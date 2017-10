«Llamar a la madre dos días antes de las elecciones es asqueroso, una bajeza total»

Pasados 80 días de la desaparición de Santiago Maldonado, el presidente Mauricio Macri llamó por primera vez el viernes a la madre del muchacho a fin de expresarle sus condolencias y prometerle que se haría justicia en el caso. La comunicación, que tomó de improviso a la mujer, fue rechazada de plano por el hermano del joven, Sergio Maldonado, portavoz de la familia.

«Macri está usando políticamente la muerte de Santiago llamando a mi vieja (madre) el día 80. Me parece una bajeza total. No puede ser más hipócrita. No puedo creer que caiga tan bajo, es lo más asqueroso que viví en todo este tiempo de búsqueda, llamar a mi vieja, por primera vez, dos días antes de las elecciones», cuestionó en declaraciones periodísticas.

Sergio, que lideró todas las movilizaciones en reclamo de la aparición con vida de Santiago, que denunció en reiteradas oportunidades la falta de apoyo del Gobierno en la búsqueda y las maniobras presuntamente encubridoras, apuntó al «nivel de inhumanidad que tienen». «Espero que la gente, cuando vaya a votar, se dé cuenta de la basura que son», disparó.

También negó que él hubiera hablado con el ministro de Justicia, German Garavano, como este había dicho horas antes. Aseguró Sergio que solo contestó a un mensaje. «En lugar de hacer el duelo tengo que estar desmintiendo y aclarando cosas», se quejó.

Por último, avisó de que a causa de las «bajezas» de los máximos representantes del Gobierno, su familia solo puede confiar en organismos como Amnistía Internacional, que viene apoyándoles y que declaró el viernes como «un día trágico para los derechos humanos y la justicia».

Tras la autopsia realizada el viernes, el juez Gustavo Lleral anticipó que podrían pasar dos semanas hasta que haya un resultado acerca de la causa de la muerte. Se supo que el cuerpo carece de lesiones y que el joven pudo haber muerto por ahogamiento. De todos modos, esa hipótesis no exime de culpa a la Gendarmería si este cuerpo, que reprimió el acto mapuche del 1 de agosto, realmente se llevó detenido a Maldonado.