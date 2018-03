La Liga tiende la mano al M5E para formar Gobierno en Italia Matteo Salvini mantuvo ayer un encuentro con la prensa extranjera destacada en Roma. :: TIZIANA FABI / afp La formación más votada de la coalición de centroderecha en las legislativas rechaza alianzas con el Partido Democrático DARÍO MENOR CORRESPONSAL ROMA. Jueves, 15 marzo 2018, 00:22

Matteo Salvini está dispuesto a pactar con el Movimiento 5 Estrellas (M5E) el nacimiento de un nuevo Gobierno para Italia. El líder de la Liga, la formación más votada de la coalición de centroderecha en las legislativas del domingo, excluyó ayer de forma clara al otro posible aliado que podría llevarle al Ejecutivo: el Partido Democrático (PD).

«Trabajaremos en las próximas semanas para obtener una mayoría. Lo que puedo excluir es que de esa mayoría vayan a formar parte los derrotados, es decir, el PD. De todo el resto hablaremos en las próximas semanas. Excluyendo al PD todo es posible», comentó en un encuentro con la prensa extranjera en Roma.

La mano tendida de Salvini a Luigi di Maio, candidato del M5E, incluyó la renuncia a las riendas del poder. «No tengo la manía de ser primer ministro a cualquier coste. No me levanto diciéndome: 'Matteo, tienes que ir al Gobierno'». Reconocía así el desequilibrio entre los sufragios de cada formación: el M5E logró el 32%, mientras que la Liga se quedó en el 17% (la coalición conservadora se situó en un 37% en su conjunto). «Trabajamos para conseguir un Gabinete con sólida mayoría», destacó Salvini, que en los próximos días podría alcanzar un acuerdo con Di Maio para elegir a los presidentes del Senado y de la Cámara de los Diputados. Es el primer trámite para que formar grupos parlamentarios y dar comienzo a la legislatura.

Aunque el líder de la Liga insistió en que no dará pasos fuera de la coalición de centroderecha con la que se ha presentado a los comicios, su voluntad de pactar con el M5E no gustó nada a su principal aliado, Silvio Berlusconi. «¿Qué si he abierto la puerta a un Gobierno con el M5E? Sí, les he abierto la puerta, pero ¡para echarles!», comentó el cuatro veces primer ministro, que dejó además una advertencia a Salvini.

«No existe una hipótesis de Gobierno Liga-M5E porque muchísimos diputados de la Liga han sido elegidos también con votos de Forza Italia, Hermanos de Italia y Nosotros por Italia», dijo, haciendo referencia a los escaños obtenidos en las circunscripciones uninominales gracias al resto de aliados de la coalición conservadora.

Berlusconi preferiría en cambio buscar el apoyo del PD, una hipótesis descartada completamente por la Liga. Ante este panorama a Salvini se le plantea una disyuntiva: seguir con sus actuales aliados y condenarse a la oposición o buscar nuevos amigos que le permitan llegar al poder.