La Justicia italiana libera al 'Open Arms'

oma. Casi un mes ha estado amarrado en un muelle del puerto siciliano de Pozzallo bajo secuestro judicial preventivo el barco de la ONG Proactiva Open Arms hasta que ayer el juez de instrucción de Ragusa decidió su puesta en libertad tras rechazar la orden de incautación. Dos miembros de esta organización española que salva a inmigrantes en el Canal de Sicilia estaban en el punto de mira de la Justicia por haber supuestamente favorecido la inmigración ilegal. Los problemas vinieron por un rescate interrumpido por una patrullera libia que quiso llevarse a los desplazados e incluso amenazó de muerte a los socorristas. Aunque los responsables de la ONG celebraron la noticia, advirtieron de que se trataba sólo de una victoria parcial. La batalla judicial no ha terminado, ya que la Fiscalía no ha dado carpetazo al caso y prosigue con sus investigaciones. «El barco queda liberado y podemos continuar con la tarea», explicó Laura Lanuza, portavoz de Proactiva Open Arms. La nave retenida hasta ayer no retornará de momento al Mediterráneo central, pues debe regresar a España para someterse a una revisión técnica. Su testigo lo recogerá el velero 'Astral', que zarpó ayer de nuestro país y tras hacer escala en Malta, llegará en los próximos días a la zona donde se desarrollan los rescates de las barcas de inmigrantes que parten desde las costas libias hacia Sicilia. Será la misión número 44 de Open Arms, que antes operó en el mar Egeo.

Lanuza asegura que en la ONG no hay miedo a que el 'Astral' también tenga problemas con la Justicia. «No consideramos que lo que ha pasado sea ninguna advertencia. Siempre hemos actuado conforme a la legalidad internacional y bajo la coordinación de la Guardia Costera italiana».