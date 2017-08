Irán responde a las sanciones de Trump con más fondos para el programa de misiles Misiles de defensa antiaérea en la inauguración de la nueva línea de producción iraní. :: afp El Majlis aprueba una 'ley anti-EE UU' que refuerza su defensa aunque insiste en que no dispone de carga nuclear para sus cohetes «defensivos» MIKEL AYESTARAN JERUSALÉN. Lunes, 14 agosto 2017, 00:09

Irán se refuerza ante la imprevisibilidad de Donald Trump y el Parlamento dio el primer paso para la aprobación de la bautizada como 'ley anti-EE UU'. El texto, que salió adelante con 240 votos a favor y una abstención, «es una respuesta al proyecto recientemente ratificado por el Senado de EE UU que permite a Washington imponer nuevas sanciones no nucleares contra la República Islámica» y una de sus primeras consecuencias directas es el incremento de los fondos destinados al programa de misiles. Irán mueve ficha después de que Trump promulgara hace dos semanas una ley que impone más castigos a la República Islámica por su programa balístico, pero también por su apoyo a grupos como la milicia libanesa Hezbolá. Trump tuvo el apoyo abrumador del Congreso y la 'ley anti-EE UU' logró lo propio en el Majlis (parlamento) de Teherán.

La llegada a la Casa Blanca de Trump, un presidente para quien el acuerdo nuclear con Irán es «el peor pacto posible», ha vuelto a tensar las relaciones entre los dos países, que no se ponen de acuerdo sobre si el desarrollo de misiles forma parte o no de lo firmado en el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) por el que los iraníes limitaron el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones. Washington considera que ambos programas están vinculados y teme que los iraníes carguen en el futuro sus cohetes con cabezas nucleares, pero Teherán insiste en que no cuenta con este tipo de proyectiles y defiende el carácter defensivo de sus actividades.

Cuando se apruebe la nueva ley Irán dispondrá de 520 millones de dólares extra para su partida de Defensa a repartir a partes iguales entre el programa balístico y las Fuerzas Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria encargado de las operaciones en lugares como Siria o Irak, según reveló la agencia oficial Irna. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria es el principal damnificado de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Cada vez que la República Islámica prueba un misil, de largo, medio o corto alcance EE UU aprueba nuevos castigos y Trump, como ha hecho con Venezuela y Corea del Norte, recuerda que «todas las opciones están sobre la mesa».

LA CLAVEWashington y Teherán difieren ahora en la interpretación del 'pacto nuclear' que el régimen iraní firmó en la era Obama

Tensión renovada

De momento, pese a las declaraciones críticas, la administración estadounidense respeta lo pactado por Barack Obama y el JCPOA sigue vigente. El 'número dos' de Exteriores, Abbas Araqchi, defendió ante los diputados del Majlis que la nueva ley «ha sido diseñada con inteligencia para que no viole el acuerdo nuclear y de esta forma no dará excusas a otros para que lo hagan». En medio de los tradicionales gritos de «¡muerte a Estados Unidos!», familiares en Irán desde el triunfo de la revolución islámica en 1979, la Cámara dio su apoyo a un texto que necesitará una segunda votación. Cuando tenga la luz verde definitiva, en un plazo de seis meses, obligará a Gobierno, Guardia Revolucionaria y Consejo Supremo de Seguridad a «diseñar un amplio plan estratégico para contrarrestar las amenazas de EE UU», país al que señala como «promotor del terrorismo», según recogió Irna.

El pacto nuclear firmado en 2015 había logrado calmar la tensión que presidía las relaciones entre Irán y EE UU desde 1979, cuando la revolución puso final al reinado del Sha Mohamed Reza Pahlevi, aliado de Washington en la región. Pero la era Obama es pasado y con Trump, que comparte la agenda regional de Israel, se vuelve a tensar la cuerda y la guerra dialéctica entre los dos países. Esta tensión afecta directamente al recién reelegido presidente, Hasán Rohaní, ya que los sectores más radicales presionan a este clérigo, etiquetado de moderado, para que endurezca su política exterior.