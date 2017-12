Gobierno y oposición de Venezuela negocian en un clima de escepticismo

Representantes del Gobierno y de la oposición vanezolana iniciaron ayer en la capital de la República Dominicana un nuevo diálogo para buscar una salida a la grave crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano. Las conversaciones, que continúan hoy y arrancaron marcadas por el arresto de un alcalde opositor en Venezuela, tienen lugar en la sede de la Cancillería dominicana, bajo el auspicio del presidente del país anfitrión, Danilo Medina, y del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

En la cita participan como observadores los cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz; Nicaragua, Dennis Moncada; México, Luis Videgaray, así como el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, y el de Finanzas de San Vicente y Granadinas, Camillo Gonsalves.

A este diálogo -al que se oponen líderes antichavistas como María Corina Machado o Antonio Ledezma- acuden las formaciones con más diputados de la oposición, con la esperanza de lograr garantías electorales de cara a los comicios presidenciales previstos para 2018. La delegación de la oposición la encabeza el presidente del Parlamento, Julio Borges, y también están representados sectores económicos y de la sociedad civil.

Antes del inicio de la reunión, Borges argumentó que «la agenda está centrada en llevar soluciones inmediatas para la falta de alimentos y medicinas; la garantía de elecciones libres e independientes; liberación de presos políticos y que no haya inhabilitados. Esa es nuestra bandera».

Por parte del Gobierno venezolano asisten la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez; el ministro de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez; el de Educación, Elías Jaua, y el diplomático Roy Chaderton. En su cuenta de Twitter, Jorge Rodríguez saludó «la colaboración de la oposición en el desarrollo de diálogo de paz», poco antes del inicio de las negociaciones.

Familias de los presos

El canciller dominicano, Miguel Vargas, dijo esta semana que «ya están consensuados» los seis puntos principales de la agenda del diálogo. La reunión se realiza quince días después de otra preparatoria, celebrada también en Santo Domingo, que permitió acordar los puntos de agenda para ayer.

La cumbre está respaldada por el Comité de Familiares de Presos Políticos de Venezuela, que estima que, «bajo las actuales condiciones, sus allegados no serán liberados por un juicio imparcial donde quede claro que son inocentes. No hay jueces que, como en los sistemas donde impera el Estado de Derecho, basen sus dictámenes en pruebas. No vivimos en democracia».