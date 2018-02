El Gobierno británico exige explicaciones a Oxfam por el escándalo sexual en Haití La ONG vuelve a pedir disculpas «sin reservas» y asegura que «tenemos vergüenza» por los hechos ocurridos en el país caribeño COLPISA/AFP Lunes, 12 febrero 2018, 00:26

Londres. El Gobierno británico se reunirá hoy con responsables de Oxfam tras las acusaciones de que responsables de la ONG contrataron a jóvenes prostitutas en Haití en 2011, durante una misión humanitaria tras el terremoto que asoló el país en 2010. A la reunión asistirá la secretaria británica de Estado de Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, que ayer advirtió en declaraciones a la BBC que «si no transmiten todas las informaciones que tienen sobre el caso, no trabajaré más con ellos». A juicio de Mordaunt, Oxfam «definitivamente tomó la mala decisión» de no comunicar los detalles sobre la naturaleza de estas acusaciones a las autoridades y a la Comisión Caritativa, institución que controla a las organizaciones humanitarias en Reino Unido.

Oxfam, que es una confederación de organizaciones humanitarias con sede en Gran Bretaña, que emplea cerca de 5.000 trabajadores y tiene más de 23.000 voluntarios, asegura haber investigado este caso inmediatamente tras las primeras denuncias en 2011. Cuatro empleados fueron expulsados y otros tres dimitieron antes de que finalizara la investigación, indicó Oxfam.

La ONG condenó el comportamiento «totalmente inaceptable» de los empleados implicados. Asimismo, recordó que hubo comunicados de prensa en 2011 sobre esta investigación, pero sin precisar la naturaleza de las acusaciones.

La Comisión Caritativa se va a reunir esta semana con Mordaunt y ya ha solicitado a Oxfam que le entregue con carácter de urgencia nuevas informaciones sobre el escándalo de Haití. Este organismo indicó haber recibido un informe de Oxfam en agosto de 2011 en el que se mencionaba «comportamientos sexuales inadecuados, hechos de intimidación, de acosos» pero no habla de «abusos contra beneficiarios» de la ONG ni de «potenciales crímenes implicando a menores».

Hechos «chocantes»

El diario británico 'The Times' informó que un directivo de Oxfam había contratado a jóvenes prostitutas en una misión de ayuda humanitaria tras el terremoto que devastó Haití en 2010, dejando 300.000 muertos. Los hechos revelados por el rotativos son «realmente chocantes», según Downing Street, que quiere «una investigación completa y urgente sobre estas acusaciones tan graves».

Según las últimas revelaciones publicadas por 'Sunday Times', más de 120 trabajadores de importantes ONG británicas fueron acusados de abusos sexuales en el último año, «desatando los temores de que los pedófilos estén orientándose a las organizaciones de caridad en el extranjero». 'The Times' apuntó que en Haití había grupos de jóvenes prostitutas que eran invitadas a casas y hoteles pagados por Oxfam. Una fuente citada por el diario afirma haber visto un vídeo de una orgía con prostitutas que portaban camisetas de Oxfam.

En un comunicado difundido ayer, la nueva presidenta del Consejo de Administración de Oxfam, Caroline Thomson, anunció haber puesto en marcha una batería de medidas para reforzar la prevención y la gestión de los casos de abusos sexuales. «Tenemos vergüenza de lo que pasó. Nos disculpamos sin reserva», declaró Thomson y aseguró que la organización hizo «importantes progresos» desde 2011 para combatir este tipo de hechos.