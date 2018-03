Un exespía ruso intoxicado en Reino Unido

londres. Un exespía ruso permanece hospitalizado en estado crítico en la ciudad de Salisbury, en el suroeste de Inglaterra, después de intoxicarse por entrar en contacto con una sustancia desconocida, informó la Policía local. Según la cadena británica BBC, el hombre es Serguéi Skripal, de 67 años, un antiguo agente de Moscú condenado en su país por espiar para Reino Unido y fue hallado inconsciente, junto a una mujer de 33 años, en un banco de un centro comercial de la localidad el domingo. Ambas víctimas se conocían, según los investigadores. Vecinos de Skripal lo definen como una persona amable que hace unos años perdió a su esposa.

«Como estamos en una etapa temprana de la investigación, aún no hemos podido determinar si se ha cometido un delito», apuntó la Policía local en un comunicado. A su vez, los médicos informaron de que no han podido identificar todavía la sustancia que provocó la intoxicación a Skripal, de 66 años, y a su acompañante, que no presentaban lesiones visibles.

El hombre, ex coronel en la Inteligencia militar rusa, fue condenado a 13 años de prisión en 2006 por pasar secretos de Estado a Reino Unido, entre ellos comunicar al servicio de espionaje británico, MI6, las identidades de agentes de Rusia infiltrados en Europa. El antiguo militar habría recibido 100.000 dólares (unos 80.000 euros) a cambio de una información que suministró desde los años 90. En 2010, Skripal se encontraba entre los cuatro convictos que fueron perdonados y trasladados a territorio británico, en el marco del que se calificó como el mayor intercambio de espías desde la Guerra Fría.

La BBC subrayó que el suceso de Salisbury recuerda al del ex agente del KGB Alexander Litvinenko, que en 2006 murió después de ingerir té contaminado con polonio radiactivo. Una investigación pública que culminó en 2016 concluyó que la muerte de Litvinenko fue un asesinato cometido «probablemente» con la aprobación del presidente ruso, Vladímir Putin.