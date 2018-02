«Europa no ha entendido bien al Movimiento 5 Estrellas» Di Maio, durante un mitin de la precampaña. :: A. DI MEO / efe Asegura que su formación no es populista y propone copiar el modelo de España para hacer frente a la crisis migratoria Luigi di Maio Candidato del M5E a las elecciones DARÍO MENOR PALERMO. Miércoles, 28 febrero 2018, 00:56

Nieva en Roma y el vuelo de una aerolínea de bajo coste de la capital italiana a Palermo no se libra de los retrasos. Cuando por fin los pasajeros pueden embarcar, Luigi di Maio, candidato en las elecciones legislativas del domingo por el Movimiento 5 Estrellas (M5E), ocupa su lugar en la zona turista. Apretado como uno más, demuestra cierta coherencia con el discurso 'anticasta' que ha convertido a su formación en la primera fuerza política de Italia. Antes de comenzar un mitin en un teatro palermitano, este joven de 31 años, que fue vicepresidente de la Cámara de los Diputados en la última legislatura, trata de disipar los miedos que genera en Europa. Rechaza la etiqueta de populista, dice que Bruselas «no ha entendido bien» al M5E y propone bloquear los fondos europeos a los países que no cumplen con su cuota en el reparto de inmigrantes llegados a Italia y Grecia.

-¿Por qué Italia necesita un Gobierno del M5E?

-Las otras fuerzas políticas han fracasado y es el momento de que una generación que ha visto cómo les traicionaban recupere su futuro. En unos presupuestos de 800.000 millones de euros, podemos recuperar 30.000 millones de derroches y gastos superfluos e invertirlos en sanidad, educación y trabajo.

-Al M5E se le pone la etiqueta de formación populista, antieuro y antisistema. ¿Hay motivos para tenerle miedo?

-Bruselas en este momento teme mucho a Le Pen, a Alternative für Deutschland (AfD) y al M5E, pero no a Silvio Berlusconi. No lo entiendo. Nosotros no tenemos nada que ver con Le Pen y AfD, pero Berlusconi tiene dentro de su coalición a los aliados de Le Pen y AfD, que son la Liga Norte y Giorgia Melloni. ¿Cómo puede ser que Bruselas tenga miedo de nosotros y no de ellos? No se ha entendido bien al M5E. No formamos parte de esa familia de partidos populistas emergentes. No hemos hecho nunca nada con ellos y en el Parlamento Europeo queremos dejar el grupo en el que estamos. Hace falta una reconsideración a nivel europeo del movimiento, que ya se está produciendo, como se vio hace unos pocos meses con la elección como vicepresidente del Parlamento Europeo de Fabio Massimo Castaldo, del M5E.

-¿Cómo respondería un Gobierno de su partido a la crisis migratoria?

-En España, si no me equivoco, habéis hecho tratados directamente con los países de procedencia. Tenéis uno de los sistemas de vigilancia de la costa más avanzados que existen en Europa. Y habéis invertido en la cooperación al desarrollo. Nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos que quien llegue venga identificado en dos meses, no en dos años, como ocurre ahora, para ver quién debe quedarse porque viene de una zona de guerra. Debemos realizar tratados con los países de procedencia de las personas que no pueden quedarse para repatriarlos. Los tratados deben estar ligados a la cooperación al desarrollo. Italia dedica 5.000 millones de euros al año en acogida: usemos ese dinero para hacer tratados de cooperación, de ayuda, de intervención en la sanidad, la educación de esos Estados. Puedo decir además que esperaba más cercanía a Italia de los otros países europeos en la crisis migratoria. Escuchar a naciones como Polonia, Bulgaria o Hungría decir que no aceptan a los inmigrantes llegados a Italia es una gran decepción. Italia da a los presupuestos de la UE 20.000 millones de euros y recibe 12.000 millones.

Procedimiento de infracción

-¿Amenaza con bloquear la aportación italiana a los Presupuestos Europeos?

-Pido que se abra a esos países un procedimiento de infracción y que no se le transfieran fondos si no aceptan las cuotas de inmigrantes. Si estamos juntos en la Unión Europea, debemos estarlo para todos los asuntos.

-Si el día después de las elecciones ningún partido o coalición consigue la mayoría absoluta, ¿apoyaría un Gobierno junto a otras formaciones?

-Hay una gran necesidad en Italia de abandonar la política de intercambio de ministerios y subsecretarios en las alianzas. Si después de la elecciones no hay una mayoría, haremos un llamamiento para crear un programa de trabajo para la legislatura. No se trata de una gran coalición. Nosotros ya hemos elegido a las personas que se harán cargo de los ministerios y no son del M5E, son personas patrimonio del país. Pediremos una convergencia sobre los temas y el programa, con compromisos bien claros.

Abolir 400 leyes

-La precariedad laboral es la mayor preocupación de los votantes. ¿Qué decisiones tomaría un Gobierno del M5E en este campo?

-La cuestión por una parte afecta a las empresas. En Italia las leyes cambian cada doce horas. Junto a todos los problemas de la burocracia, esto crea una imposibilidad de contratar personal. Por eso en el encabezamiento de nuestro programa está la abolición de 400 leyes, que significa eliminar una serie de burocracias creadas en estos años y que no permiten que las empresas puedan contratar jóvenes. Por otro lado, proponemos la renta mínima de ciudadanía. Debemos poner en condición a los jóvenes de formarse para los empleos que hacen falta hoy.

-Una docena de candidatos del M5E han sido apartados por mentir en la entrega de fondos para la financiación de pequeñas y medianas empresas, ser masones u otras situaciones irregulares. ¿Muestran estos casos una inmadurez de su formación?

-El M5E ha presentado más de 700 candidatos, de los que once han mostrado problemas, pero no ligados a la corrupción u otras cosas. Simplemente habían dicho mentiras al movimiento, no al Estado. Tenemos reglas internas que hay que cumplir para presentarte como candidato. Si luego descubrimos que has mentido, te vas. El M5E no tiene candidatos con antecedentes. En cambio, el centroizquierda tiene en sus listas 29 condenados o imputados y el centroderecha de Berlusconi, 25.

-¿Cuál sería el papel del fundador del movimiento, el cómico Beppe Grillo, en un Gobierno del M5E?

-Ninguno. Grillo ha sido siempre el garante del movimiento y seguirá inspirando los grandes contenidos. Con su blog cuenta cómo será el mundo dentro de diez años.