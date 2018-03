Escenifican a Trump encarcelado en un hotel Domingo, 1 abril 2018, 00:33

Un muñeco de Donald Trump sentado tras los barrotes de una pequeña celda, luciendo gorra y corbata roja y esposas doradas es el protagonista de una protesta escenificada por un colectivo de artistas en una habitación de la lujosa cadena de hoteles Trump en Nueva York. Siete integrantes del grupo Indecline, que ganó notoriedad después de que instalara durante la campaña de 2016 estatuas de tamaño natural y totalmente desnudas del ahora presidente estadounidense, alquilaro el jueves una habitación en el Trump International Hotel and Tower, en Manhattan, según relató el diario 'The New York Post'. Los artistas, en una operación que se asemejó la del caballo de Troya, transportaron en sus maletas los materiales que utilizaron para la puesta en escena.