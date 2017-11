Erdogan y Putin restablecen por completo las relaciones bilaterales

m Es ya la cuarta vez que los presidentes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, se reúnen desde el verano y la quinta en lo que va de año. La última vez fue en Ankara a finales de septiembre. El tema recurrente de las conversaciones es Siria, en donde los dos dirigentes exhiben entendimiento cuando en realidad son muchos los problemas en los que discrepan. El futuro del dictador sirio, Bashar el-Asad, es el principal, pero también el papel de los kurdos ahora y una vez acabe la guerra.

La reunión de ayer se celebró en la ciudad balneario rusa de Sochi, a orillas del Mar Negro. Antes de subir al avión para viajar hasta allí, Erdogan mostró su desacuerdo con la declaración que el sábado suscribieron en Danang (Vietnam) Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El documento decía que «no puede haber una solución militar al conflicto sirio».

«No lo entiendo, se dice que no hay solución militar, pero el número de personas que el Gobierno -sirio- ha matado por la vía militar supera ya el millón», aseguró el máximo dirigente turco. Según su opinión, si Rusia y Estados Unidos creen que no debe existir el recurso a la fuerza «que retiren sus soldados, que traten de resolver el conflicto por medios políticos, que busquen maneras de celebrar elecciones cuanto antes. ¿Lo han intentado utilizando esos medios durante 7 u 8 años? No vayamos a engañar el mundo», añadió Erdogan.

Denunció también el hecho de que las milicias kurdosirias de las Unidades de Protección Popular (YPG) sigan todavía al este del río Éufrates, pese a que, según él, «prometieron retirarse», y continúan acosando a las fuerzas turcas.

Levantar las restricciones

El presidente turco avanzó también que iba a solicitar a Putin que retire las restricciones a las exportaciones turcas, impuestas por Moscú después de que un avión de combate turco derribara en noviembre de 2015 a un cazabombardero ruso junto a la frontera turcosiria.

Según el asesor del Kremlin de política exterior, Yuri Ushakov, Putin y Erdogan hablaron de los preparativos para la reunión del llamado Congreso de Diálogo Nacional en Sochi, prevista en un principio para el próximo día 18, pero, ante la escasa acogida por parte de la oposición siria, se celebrará en fechas posteriores. Erdogan tampoco aprueba que a ese encuentro de Sochi acudan kurdos. «Las fechas las fijaremos más tarde», afirmó Ushakov.