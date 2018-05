Erdogan denuncia un plan para asesinarlo en Bosnia Recep Tayyip Erdogan saluda, ayer, a sus seguidores en el mitin de Sarajevo. :: Dado Ruvic / reuters El presidente turco reclama a sus compatriotas que viven en Europa que opten a la nacionalidad de su país de residencia para tener voz R. C. SARAJEVO. Lunes, 21 mayo 2018, 00:32

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, denunció ayer la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida durante su visita a Bosnia, donde ofreció un multitudinario mitin en un estadio deportivo de Sarajevo. «Me lo han comunicado los Servicios Secretos Turcos (MIT), pero estoy aquí. Este tipo de amenazas y operaciones no pueden bloquear nuestro camino. Cuando emprendemos un camino lo seguimos», advirtió el mandatario, sin dar más detalles sobre la supuesta conjura.

Ante varios miles de seguidores llegados de toda Europa, Erdogan exhortó a los ciudadanos turcos residentes en el Viejo Continente a adquirir la nacionalidad local de los países de acogida, pero sin olvidar su fe y su lengua. «Si olvidáis estas dos cosas, estaréis perdidos», proclamó en el VI Congreso de la Unión de Demócratas Turco-Europeos. Es, de momento, el único mitin del presidente en el extranjero, después de que países como Alemania o Austria no permitieran actos electorales de representantes otomanos en su territorio ante las elecciones presidencial y legislativas del 24 de junio. Unos tres millones de expatriados turcos, de los cuales 1,4 millones están en Alemania, pueden participar en los comicios.

Varios miles de personas, provenientes de Alemania, Austria, Dinamarca y Francia se congregaron en el estadio olímpico de Sarajevo para asistir al mitin, informa AFP. Había pocas posibilidades de que Bosnia-Herzegovina prohibiera el mitin dados los estrechos vínculos entre el líder bosnio musulmán Bakir Izetbegovic y su formación política SDA con el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) turco de Erdogan. Según la prensa local, el AKP planea abrir pronto una oficina en este país. «Alá es grande» o «Sultán Erdogan» gritó la multitud cuando llegó el presidente turco acompañado por Izetbegovic, que es el miembro musulmán de la presidencia tripartita bosnioherzegovina. El líder localurgió a la multitud a que vote por Erdogan, un «hombre que Dios envía».

«Si lo pide, moriremos por él», dijo Muhamed Yanik, un estudiante de 20 años, que viajó 28 horas en autobús desde Alemania para asistir al mitin. A pesar que la visita fuera autorizada, el viaje de Erdogan provocó controversia y el apoyo no fue unánime.

Molestias

«Por supuesto que me molesta. ¿Por qué hace un mitin en Bosnia y no en Turquía?», señalaba enfadada Spomenka Beus, una jubilada de 74 años. Muchos ven en esta visita la expresión de un «neo-otomanismo». Los Balcanes estuvieron durante cuatro siglos bajo la tutela de los sultanes del imperio otomano, hasta 1878. El director de cine Dino Mustafic, de Sarajevo, ironizó en su cuenta Twitter sobre «este mitin emotivo y romántico de los tiempos coloniales», en donde «el pobre sujeto local aplaudirá con fervor a su sultán». En una conferencia de prensa junto a Bakir Izetbegovic, Erdogan intentó tranquilizar a sus anfitriones: «Turquía no tiene un programa oculto, y nunca tuvo, descontando el bienestar, la unidad y el desarrollo económico de Bosnia-Herzegovina». El país entre dos continentes tuvo un papel importante en la reconstrucción de este pequeño país después de la guerra multicomunitaria de los años 1992-1995, e impulsa una política de inversión dinámica como en todos los Balcanes.

La mitad de los 3,5 millones de bosniosherzegovinos son musulmanes, un tercio son serbios ortodoxos, los croatas católicos cuenta por un 15% de la población.