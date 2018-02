«Le envié un 'whatsapp' con un pantallazo de la noticia y ella me contestó: 'Tranquila'»

En Calahorra, la madre de Patricia Rivas, Violeta, estaba cenando en casa cuando de «refilón» vio en un informativo la noticia de un tiroteo en un instituto de Florida. «Al principio no escuché bien el nombre, pero ya me quedé intranquila y busqué la noticia en Internet», relata Violeta, quien al ver la imagen del centro en una fotografía se dio cuenta al instante de que se trataba del instituto en el que trabaja su hija. En el mes de noviembre había viajado a Estados Unidos para pasar unos días con ella y había conocido el exterior de la escuela de Secundaria de Parkland, una ciudad en la que viven unos 30.000 habitantes.

«Le escribí un mensaje por 'whatsapp' con un pantallazo de la noticia y al rato ella me contestó: 'Tranquila'», recuerda. Hasta que pudo hablar con su hija el tiempo se le hizo «eterno». «Por fin me llamó para decirme que estuviese tranquila, que estaban protegidos por la Policía y que no podían salir hasta que no cogiesen al autor de los disparos», explica la madre, conmocionada con lo sucedido. Después, «cuando salieron del instituto me volvió a llamar y ya me pudo contar todo lo que había pasado», comenta.

«Decían que era un instituto muy seguro, en el que estudian chavales de familias con un nivel adquisitivo alto», añade sobre el centro al que acude cada día su hija.

En Calahorra, donde residía Patricia antes de instalarse en Estados Unidos, sus vecinos se mantuvieron ayer muy pendientes de las últimas noticias sobre el tiroteo vivido en el instituto de esta profesora y, en especial, de cómo se encontraba. De hecho, el alcalde de la localidad, Luis Martínez-Portillo, se puso en contacto por la mañana con la familia de la docente para conocer su situación y trasmitirle el apoyo del Ayuntamiento.

Patricia por su parte señalaba ayer que estaba en contacto con el consulado español y responsables del programa a través del cual ha viajado a Estados Unidos.