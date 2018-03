La UE eleva la presión sobre Rusia Los 28 llaman a consultas al embajador en Moscú y varios países irán más allá en sus represalias a partir del lunes como crítica por el ataque químico A. LORENTE Sábado, 24 marzo 2018, 00:32

bruselas. La diplomacia siempre ha sido un complejo ejercicio de malabarismos. Aquí, de lo que se trata es de contentar a Reino Unido, lanzar un mensaje contundente a Rusia que tenga cierto eco internacional pero, a su vez, no romper los puentes con Moscú porque guste o no, su rol en la escenario internacional y en el continente europeo es vital. Teniendo en cuenta todos estos factores, los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 han decidido que la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, llame a consultas al embajador de la UE en Rusia como protesta por el ataque con gas nervioso ocurrido en Salisbury.

«Es una decisión extraordinaria que nunca habíamos tomado», defendió el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en un intento de ensalzar la relevancia del paso dado. No fue fácil. Así lo confesó el presidente del Consejo, Donald Tusk: «Tenemos diferentes intereses. No es tan fácil tomar medidas a 28. Pero me quedo con la determinación y el instinto político. Es la mejor solución que podíamos adoptar».

Además, a partir del lunes, varios Estados miembros seguirán elevando la presión sobre Putin ordenando la expulsión de diplomáticos rusos de sus países o llamando a consultas a sus embajadores. Todo en solidaridad con Reino Unido, que aunque se vaya a ir de la UE, está recibiendo un caluroso apoyo del club, como la propia Theresa May no ha dudado en loar estos dos días en Bruselas. «Muchos países iremos tomando nuestras propias medidas nacionales a partir de principios de la semana que viene», avanzó la presidenta lituana, Dalia Grybauskaite.

LA CLAVELas sanciones siguen sin estar encima de la mesa porque no todos los Estados las respaldan

Se desconoce aún cómo se traduce la palabra «muchos». Entre la nómina de países que estarían dispuestos a seguir estos pasos se encontraría Polonia, los bálticos, los escandinavos o Irlanda. En el lado opuesto estarían Grecia, Hungría o Italia. España, por contra, apuesta por la firmeza pero también por la cautela. Mariano Rajoy condenó de forma rotunda lo sucedido, pero abogó por esperar a ver qué decisiones se van tomando de forma colectiva en la UE.

Eje francoalemán

¿Y qué opina el gran eje francoalemán? Por cierto, volvieron a comparecen juntos al término de la cumbre, en una tradición que parece asentarse. La recién elegida canciller, Angela Merkel, avaló la más que probable autoría de Rusia, mientras que el francés Emmanuel Macron fue mucho más expresivo. «Es un reto serio a nuestra seguridad y un ataque a la soberanía europea. Alemania y Francia estamos de acuerdo en que son necesarias medidas adicionales como la llamada a consultas del embajador de la UE», manifestó.

En el texto de conclusiones aprobados y para enorme satisfacción de May, los 28 aseguran que «la Unión Europea está de acuerdo con la valoración del Gobierno del Reino Unido de que es muy probable que la Federación de Rusia sea responsable del atentado y de que no hay ninguna otra explicación plausible». Cierre de filas total con Londres, que presionó muchísimo y con gran eficacia para lograr este entrecomillado.