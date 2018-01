Suspendida la ejecución de un hombre de Alabama condenado por matar a un policía en 1985 Vernon Madison. / Reuters Sus abogados recurrieron la aplicación de la pena capital porque el reo ha sufrido varios derrames cerebrales y no recuerda su crimen REUTERS Washington Viernes, 26 enero 2018, 10:42

El Tribunal Supremo ha decidido suspender la ejecución de un hombre de Alabama condenado por matar en 1985 a un agente de Policía, después de que sus abogados pidieran que no se le aplicara la pena capital porque ha sufrido varios derrames cerebrales que le han afectado gravemente a su salud y que le han dejado incapaz de recordar su delito.

Vernon Madison, de 67 años, ha pasado más de tres décadas en el corredor de la muerte por matar al agente de la Policía de Mobile Julius Schulte. En el recurso presentado esta semana, los abogados de Madison han argumentado que su deteriorado estado de salud impide que sea ejecutado, toda vez que se ha quedado ciego, no puede andar sin ayuda y no puede recordar el asesinato ni entender la pena que le han impuesto. "Su cabeza y su cuerpo están fallando", aseguraron los letrados en su petición.

El portavoz de la prisión de Alabama, Bob Horton, ha explicado que las autoridades estatales no van a ejecutar a Madison por la orden que ha dado el Supremo. "La solicitud para detener la ejecución fue presentada ante el huez Thomas y remitida al tribunal, que la ha concedido a la espera de la disposición de un acto de avocamiento", ha señalado el Tribunal Supremo, sin aclarar los motivos para la decisión de suspender la pena capital.

En 2016, el Tribunal número once del Circuito de Apelaciones determinó que Madison ya no podía ser sometido a la pena capital porque había perdido la memoria. Sin embargo, el Supremo decidió en noviembre revocar esa decisión argumentando que los precedentes judiciales no determinan que un reo no pueda ser ejecutado porque no pueda recordar "la comisión del crimen".

Los abogados de Madison decidieron entonces solicitar a los jueces que volvieran a considerar el caso. En su recurso, señalaron que el psicólogo que evaluó a Madison era adicto a las drogas y que había sido suspendido de sus funciones, por lo que sus conclusiones no eran válidas.

Los abogados que representaron al estado de Alabama, sin embargo, argumentaron que durante el juicio el experto llamado por la defensa declaró que Madison entendía por qué era juzgado y "el significado de una pena de muerte". Según los documentos del proceso, Madison mató a Schulte durante una disputa doméstica que Madison tuvo con su novia.

Madison había dejado la casa de su novia tras recoger sus pertenencias pero se aproximó a Schulte cuando estaba sentado en su coche patrulla y le disparó dos veces por la espalda con una pistola, acabando con su vida.

Madison, que es afroamericano, fue condenado a muerte en 1994 en el tercer juicio tras dos condenas que fueron revocadas por fallos de la instrucción y por discriminación racial.