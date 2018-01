Dimite un responsable nombrado por Trump por describir al islam como «la ideología de los pederastas» Donald Trump. / Efe Desempeñaba el cargo de jefe de Asuntos Exteriores de la Corporación para los Servicios Nacionales y Comunitarios, una agencia de coordinación de asociaciones de voluntarios como AmeriCops o Senior Corp EUROPA PRESS NUEVA YORK Viernes, 19 enero 2018, 14:01

Un alto responsable de una agencia federal humanitaria estadounidense nombrado por el actual mandatario, Donald Trump, ha dimitido de su cargo después de que salieran a la luz unas declaraciones suyas en las que describía al islam como "la religión de los pederastas" e instaba a los musulmanes a que "volvieran a la mierda de sitio del que procedían para seguir tirándose a los niños".

Así se expresó el dimitido Carl Higbie en una serie de entrevistas concedidas en 2013 y 2014 al programa de radio conservador Sound of Freedom y que han sido desenterradas por la cadena estadounidense CNN en medio de la última polémica que rodea al presidente Trump tras referirse a Haití, El Salvador y a los estados africanos como "países de mierda".

Higbie desempeñaba el cargo de jefe de Asuntos Exteriores de la Corporación para los Servicios Nacionales y Comunitarios, una agencia de coordinación de asociaciones de voluntarios como AmeriCops o Senior Corps. Precisamente ha sido la portavoz de la agencia, Jo Warfield, quien ha confirmado la dimisión de Higbie a la cadena CNN.

"Carl Higbie ha dimitido de su puesto con efecto inmediato", ha declarado Warfield al medio estadounidense, que ha colgado las declaraciones del ya ex alto cargo en su página web. "Simplemente es que no me gustan los musulmanes. La gente siempre me pone a caldo por eso. Me dicen 'Carl, eres un racista, no puede ser, eres sexista'. Pero, por el amor de Dios: los musulmanes no me gustan porque su ideología apesta. Es la ideología de los pederastas", espetó en una de las entrevistas. "Digo a los musulmanes: Volved a vuestra mierda de país musulmán para que os caguéis en las manos y os tiréis a niños los jueves", añadió.

Contra los veteranos, la población LGBTQ y los inmigrantes

Higbie no solo insultó a musulmanes. "Tengo como vecinos a una mujer con cinco hijos, que vive con su marido y con la abuela. Nadie con trabajo. Te puedes imaginar de qué color son", aseveró en relación a uno de los tópicos que se aplican sobre la población negra en Estados Unidos. Higbie tuvo también palabras para los veteranos -"el estrés postraumático es la característica de una mente débil y el hecho de que se escondan tras el trauma de combate me da ganas de vomitar"-, la población LGBTQ -"sé todo lo marica que quieras, pero no vayas desfilando por la calle en plan mariposón, restregándomelo por la cara" y los inmigrantes ilegales- "no veo qué hay de malo en poner a gente armada en una valla y decirles que pueden disparar gratis a los ilegales"-.

Higbie todavía no ha hecho declaraciones después del anuncio de su dimisión.