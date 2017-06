Dimiten seis expertos que asesoraban a Trump sobre el sida

Seis miembros de una comisión oficial encargada de asesorar al presidente estadounidense en la lucha contra el sida anunciaron el domingo que habían presentado su dimisión a causa del "desinterés" de Donald Trump en el asunto. Los seis expertos -Scott Schoettes, Lucy Bradley-Springer, Gina Brown, Ulysses Burley, Michelle Ogle y Grissel Granados- afirman en una carta publicada por Newsweek que el actual gobierno estadounidense "no tiene una estrategia de lucha contra la actual epidemia de VIH/sida".

Según ellos, el Ejecutivo no busca "ninguna información" útil sobre el tema entre los expertos del Consejo Asesor Presidencial sobre VIH/sida, que puede tener hasta 25 miembros. "Más preocupante aún", añaden los firmantes que renunciaron, es que el gobierno "defiende leyes que perjudicarán a personas portadoras de VIH cuyos avances en la lucha contra la enfermedad se verán interrumpidos o incluso revertidos". "No podemos ignorar las numerosas señales enviadas por el gobierno Trump que muestran que no toma en serio la actual epidemia y las necesidades de las personas con VIH", agregan.