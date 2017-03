Trump culpa a los demócratas del fracaso a la hora de poner fin al 'Obamacare'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado a los integrantes del Partido Demócrata que han estado en contra de la ley sobre la reforma sanitaria que tenían previsto votar este viernes y con la que los republicanos aspiraban a derogar el 'Obamacare', a pesar de que han sido muchos miembros de su propio partido los que se inclinaban por no apoyarla.

En una breve entrevista con el diario 'The Washington Post', Trump ha aclarado que "no culpa a Paul", en referencia al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que le había notificado poco antes que la ley no contaban con los suficientes apoyos para seguir adelante. Sin mostrar ningún atisbo de responsabilidad, el presidente republicano ha señalado que la legislación no ha podido alcanzar "ni un solo voto del Partido Demócrata".

Aunque los republicanos cuentan con mayoría en la Cámara Baja, este viernes sólo podían permitirse perder el voto de 21 compañeros, una cifra que todos los medios daban ya por superada desde hace varios días. Unos 30 republicanos se inclinaban el jueves por el voto en contra, bien por considerar la reforma poco ambiciosa o por temor a enfadar a los votantes de su circunscripción. Al frente de las críticas se ha situado el Caucus de la Libertad, que aglutina a diputados conservadores.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha explicado este viernes que Trump "lo ha dado todo" para tratar de lograr un acuerdo de última hora y ha hablado en persona o por teléfono con 120 congresistas. "Vamos a tener que vivir con el 'Obamacare' durante un tiempo", ha admitido Ryan en una comparecencia ante los medios en la que confirmado que el texto no ha logrado el suficiente "consenso", a pesar de haberse quedado "muy cerca".

El presidente de la Cámara Baja ha señalado que ahora el calendario vuelve a estar abierto -"no sabemos cuánto tiempo nos llevará reemplazar esta ley"-, pero sí ha insistido en que la actual reforma se volverá "todavía peor" con el tiempo. De hecho, ha advertido de que, derogándola, los republicanos le harían un "favor" a los demócratas y al expresidente Barack Obama.

Sin embargo, la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha apresurado a celebrar "un gran día" para el país. "Es una victoria para el pueblo de Estados Unidos", ha dicho, si bien ha alertado de que "la guerra no ha terminado". Por su parte, Trump ha asegurado que no pedirá a los republicanos que reintroduzcan la legislación en las próximas semanas y los líderes del Congreso han señalado que la norma está "muerta".

Siete años de ley

Siete años después del 'Obamacare', el Partido Republicano había puesto sobre la mesa un nuevo plan sanitario que derogaba impuestos, retiraba financiación para el programa de ayuda Medicaid y eliminaba los castigos para quienes no contratasen ningún seguro. El plan contaba con el apoyo explícito de Trump, que convirtió la derogación de la anterior reforma en una de sus grandes promesas.

El 'Obamacare' incorporó al sistema a unos 20 millones de estadounidenses sin seguro, mientras que el nuevo plan habría dejado fuera a 14 millones en sólo un año, según el análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Para el año 2026, unos 24 millones de personas se habrían quedado sin seguro.