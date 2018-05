La UE echa el resto para convencer a Irán El presidente, Donald Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la toma de posesión de Gina Haspel como directora de la CIA. :: afp Bruselas trabaja contrarreloj para aprobar medidas de gran calado que mitiguen el impacto de las sanciones de EE UU ADOLFO LORENTE CORRESPONSAL BRUSELAS. Martes, 22 mayo 2018, 00:26

Bruselas continúa de maniobras, sigue en marcha la 'operación salvar el pacto nuclear con Irán a toda costa'. Se trata de una operación que tiene más de voluntarismo que de realismo por la radicalidad de Donald Trump y la desconfianza iraní. Mantener el pacto significa una lluvia de millones en Teherán que las grandes multinacionales europeas no están dispuestas a patrocinar para no enemistarse con Washington. Entre Estados Unidos e Irán, pese a Trump, no es difícil elegir.

Hablar de reto es poco, pero Europa todavía confía en salvar el acuerdo nuclear con Teherán gracias al apoyo de Rusia y China, los otros firmantes junto a Francia, Alemania y Reino Unido. Este fue el mensaje que el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, trasladó el fin de semana durante una visita de dos días a Teherán. Sin embargo, se topó con el escepticismo del Gobierno iraní. «Con la salida de EE UU, la expectativa de la opinión pública iraní respecto a la UE ha crecido, pero con el apoyo político no es suficiente», advirtió Mohamad Javad Zarif, ministro de Asuntos Exteriores.

«La Unión Europea debe dar más pasos concretos y aumentar sus inversiones en Irán. Los compromisos para aplicar el acuerdo nuclear no son compatibles con el anuncio de la probable retirada de las grandes empresas europeas», censuró. El problema es que eso de que haya empresas privadas que tomen decisiones libres e independientes de los políticos no se termina de entender muy bien. Pero el presidente francés, Emmanuel Macron, fue claro en la cumbre de la semana pasada en Sofía. «Yo no soy quién para decir a las empresas lo que tienen que hacer. Soy el presidente de la República de Francia, no consejero delegado de Total», zanjó tras reafirmar su apoyo al pacto nuclear.

Que Europa quiere salvar el acuerdo se evidenció el viernes, cuando 24 horas después del encuentro de líderes en Bulgaria la Comisión anunció una amplia batería de medidas 'ad hoc' que debería entrar en vigor antes del 6 de agosto, cuando comienzan las sanciones anunciadas por Trump.

Quizá la más relevante sea la actualización del 'estatuto de bloqueo', una cláusula aprobada en 1996 para proteger los intereses europeos de las sanciones económicas extraterritoriales. También se ideó para Estados Unidos, pero en este caso por Cuba -más tarde se amplió a Irak y Libia-. Nunca tuvo que aplicarse ya que la Administración americana de entonces exoneró a las firmas europeas de sus represalias. Gobernaba Bill Clinton. Ahora, Trump. Es decir, que lograr una 'inmunidad' similar a la hace de 22 años se convierte en el enésimo imposible.

El negocio del petróleo

Este reglamento, explican fuentes comunitarias, prohíbe a las empresas europeas cumplir con las sanciones estadounidenses, les permite resarcirse del daño causado y anula los efectos de decisiones de tribunales extranjeros que sobre este asunto puedan tener en la UE. Parece sencillo, pero no lo es. Por ejemplo, ninguna gran multinacional se va a querer enemistar con EE UU si además tiene intereses allí. En teoría, este blindaje sólo es para territorio europeo, de ahí que se haga hincapié en las pymes.

Otra de las propuestas es la «supresión de obstáculos» para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pueda financiar proyectos en el régimen de los ayatolás. Para ello, es necesario incluir a Irán en la categoría de «países completamente elegibles», algo que ahora no es, ya que no pasa de «potencialmente elegible». Esta vía se complementaría con la aportación de fondos comunitarios en materia de cooperación.

Por último, el Ejecutivo comunitario ha instado a los Estados miembros a realizar transferencias al Banco Central iraní para ayudar a las autoridades a continuar operando en el mercado petrolero en caso de que las sanciones de Trump afecten a las compañías energéticas de la UE con contratos en vigor. Además, se plantea la posibilidad de pagar las transacciones de petróleo en euros y no en dólares. Son medidas de enorme calado que no gustarán a Trump.