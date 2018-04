Dudas en el esperanzador horizonte coreano Los presidentes norcoreano y surcoreano, junto a sus respectivas esposas, en la cena que se desarrolló en el pueblo fronterizo de Panmunjom. :: afp La cumbre ha devuelto la esperanza a la península, pero es solo el primer paso de un largo proceso que ya se ha torcido en ocasiones anteriores ZIGOR ALDAMA Domingo, 29 abril 2018, 00:36

sanghái. «Se abre una nueva era de paz en Corea». Los líderes de Corea del Norte y de Corea del Sur, Kim Jong-un y Moon Jae-in, utilizaron palabras muy similares para resumir el acuerdo que alcanzaron el viernes tras la histórica cumbre que cerraron con un sentido abrazo. La Declaración de Panmunjom que redactaron pone fecha -este año- al fin de la guerra que cerraron en falso con un armisticio, recoge la implementación de programas de acercamiento económico y abre el proceso para un desarme y una desnuclearización progresivas. Pero la falta de concreción en relación a esos dos últimos asuntos hace que todavía haya muchas dudas en el nuevo horizonte de esperanza que se abre en la península.

Los más escépticos esperaban ayer con gran expectación ver cómo trataba la prensa oficial de Corea del Norte, la única ventana al mundo que tienen los habitantes de ese país, la cumbre intercoreana. Y, para su tranquilidad, los titulares dejaron en evidencia que las buenas palabras no son una broma. La agencia de noticias estatal KCNA -fuente de todos los medios del país- informó ampliamente sobre el resultado de la cumbre y subrayó el compromiso con la paz y con la «completa desnuclearización» de la península. Sin duda, ese discurso supone una ruptura radical con la retórica belicista que se imponía hasta este año.

No obstante, los analistas coinciden en vaticinar que Kim no renunciará a su arsenal nuclear. Le ha costado demasiado producirlo y es el poderoso comodín que le permitirá negociar con Estados Unidos. Así, las posibilidades que se abren ahora son limitadas: Kim podría acceder únicamente al desmantelamiento de las instalaciones nucleares militares -las utilizadas para las pruebas ya están derruidas- y comprometerse a detener el enriquecimiento de material fisible y el desarrollo de nuevo armamento atómico. Y también podría ir un poco más allá y aceptar la destrucción de algunas cabezas nucleares.

Sanciones económicas

No sería el único país en esta situación. India, Pakistán e Israel cuentan con armas atómicas, no han firmado el Tratado de No Proliferación y no por ello sufren sanciones económicas como las que ahogan a Corea del Norte. Precisamente, todo apunta a que uno de los principales objetivos de Pyongyang es lograr el levantamiento de esas restricciones, especialmente estrictas desde el año pasado debido a la larga serie de pruebas nucleares y de misiles intercontinentales que llevó a cabo. Si lo logra, podría centrarse en llevar a cabo un proceso de desarrollo económico similar al protagonizado por China, que ya se ha mostrado entusiasmada con el curso de los acontecimientos en la península coreana.

Sin embargo, y aunque Donald Trump ha agradecido en numerosas ocasiones la labor de su homólogo chino, Xi Jinping, en la cuestión coreana, sorprende el discreto segundo plano en el que se ha situado el gigante asiático. Nadie duda de que China tiene la llave del conflicto, porque el 90% del comercio exterior norcoreano está relacionado con la segunda potencia mundial, pero los dirigentes de Pekín han optado -por lo menos públicamente- por una actitud discreta.

Eso sí, Pekín fue el primer destino internacional de Kim como líder del régimen norcoreano y la actitud de China ha sido clave para propiciar el actual clima de concordia: primero apoyó las nuevas sanciones propuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y luego cortó el flujo del capital con la prohibición de importar materias primas y productos norcoreanos. Puede que Trump quiera atribuirse el éxito en Corea, pero basta leer sus tuits para convencerse de que no daba un duro por el proceso de paz y de que luego se ha limitado a subirse al carro que ha construido Xi. Lo mismo han hecho otros mandatarios, como el japonés Shinzo Abe o el ruso Vladimir Putin, que ya se han puesto a la cola para encontrarse con Kim.

En cualquier caso, todo apunta a que, por fin, la necesitada población norcoreana se verá beneficiada por la nueva coyuntura de la península. No en vano, prosperidad y desarrollo fueron también términos muy utilizados durante la cumbre del viernes. Si se ponen en marcha proyectos económicos relevantes entre el Norte y el Sur -que antes ya dieron como resultado el complejo industrial conjunto de Kaesong-, y finalmente algunas de las sanciones se levantan -como sucedió en Birmania durante el proceso de democratización-, Pyongyang podría crear empleo y riqueza, así como acceder a la tecnología y el conocimiento surcoreanos. Como sucede en China, un aumento del bienestar en Corea del Norte sería una forma más efectiva de legitimar al régimen en el poder que las bombas atómicas.